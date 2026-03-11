Cliente que fraturou osso de entregador em agressão no Meireles vira réu na Justiça do CE

A Justiça do Ceará recebeu a denúncia do Ministério Público contra o morador José Antônio Perez Silveira Filho, acusado de agredir o entregador Alex Costa Rodrigues, 50, em um condomínio localizado no bairro Meireles, em Fortaleza.

A decisão foi proferida pela 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que entendeu haver indícios mínimos de crime doloso contra a vida e determinou o prosseguimento da ação penal.

Veja momento da agressão:

O advogado Paulo Pimentel, que representa José Antônio Perez Silveira Filho, afirmou que o recebimento da denúncia faz parte do rito normal do processo penal e marca apenas o início da ação judicial.

Segundo Pimentel, a defesa já apresentou a manifestação inicial no prazo determinado pela Justiça. Ele destacou que o processo agora segue para a fase de instrução criminal, quando serão produzidas provas e ouvidas as partes.

Conforme a decisão judicial, há elementos de materialidade e indícios de autoria relacionados às agressões sofridas pelo entregador, registradas em laudos e documentos do inquérito policial. O juiz afirmou que a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e, por isso, foi admitida.

Legenda: Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho Foto: Arquivo Pessoal

Com o recebimento da denúncia, o acusado deverá ser citado para apresentar defesa prévia no prazo de dez dias após o recebimento do mandado. Nesse período, ele poderá apresentar argumentos, documentos, indicar provas e testemunhas para o processo.

O Diário do Nordeste procurou a defesa do réu e aguarda retorno.

O caso ocorreu na noite de 10 de agosto de 2025, na entrada de um condomínio localizado no cruzamento da Rua Tomaz Pompeu com a Avenida Rui Barbosa, no bairro Meireles. Segundo a investigação da Polícia Civil do Ceará, o entregador realizava a entrega de medicamentos quando iniciou uma discussão com o morador sobre a forma de pagamento do pedido.

Confusão terminou em violenta agressão

De acordo com o depoimento da vítima, o cliente solicitou alterar o pagamento do cartão de crédito para dinheiro ou Pix, o que não seria permitido pela plataforma utilizada para a entrega. Após a recusa, o desentendimento evoluiu para agressões físicas.

Alex passou por procedimentos cirúrgicos de reconstrução da face com a implantação de quatro placas de titânio

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador foi atingido por socos e chutes. Alex Costa Rodrigues caiu na calçada e sofreu ferimentos, incluindo a fratura de um osso próximo ao olho, conforme apontou exame de corpo de delito.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que encontrou o entregador ferido no local. Ele foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em depoimento, o morador admitiu ter agredido o entregador, mas afirmou que reagiu após ser atingido no rosto com uma maquininha de cartão.

A Polícia Civil concluiu o inquérito com o indiciamento de José Antônio Perez Silveira Filho por tentativa de homicídio. Ao todo, 17 pessoas foram ouvidas durante a investigação, entre policiais militares, moradores do condomínio e funcionários da farmácia responsável pela entrega.

Com o recebimento da denúncia pela Justiça, o processo seguirá para a fase inicial de instrução na Vara do Júri.

O advogado que representa José Antônio Perez Silveira Filho afirmou que o cliente está colaborando com a Justiça. “O nosso cliente tem endereço certo, se apresentou sempre que foi chamado e continuará se apresentando. Estamos à disposição da Justiça e respeitamos as decisões judiciais”, declarou.

Questionado sobre a versão da defesa a respeito das agressões, o advogado disse que os argumentos serão apresentados durante a instrução do processo. “Essa é matéria de defesa que será tratada no momento adequado, ao longo da instrução criminal”, afirmou.