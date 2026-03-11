Diário do Nordeste
Cliente que fraturou osso de entregador em agressão no Meireles vira réu na Justiça do CE

Trabalhador precisou passar por procedimentos cirúrgicos de reconstrução da face.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 19:25)
Segurança
Entregador de aplicativo recebeu atendimento médico em uma UPA após agressão.
Entregador de aplicativo recebeu atendimento médico em uma UPA após agressão.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A Justiça do Ceará recebeu a denúncia do Ministério Público contra o morador José Antônio Perez Silveira Filho, acusado de agredir o entregador Alex Costa Rodrigues, 50, em um condomínio localizado no bairro Meireles, em Fortaleza.

A decisão foi proferida pela 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que entendeu haver indícios mínimos de crime doloso contra a vida e determinou o prosseguimento da ação penal.

Veja momento da agressão:

O advogado Paulo Pimentel, que representa José Antônio Perez Silveira Filho, afirmou que o recebimento da denúncia faz parte do rito normal do processo penal e marca apenas o início da ação judicial.

Segundo Pimentel, a defesa já apresentou a manifestação inicial no prazo determinado pela Justiça. Ele destacou que o processo agora segue para a fase de instrução criminal, quando serão produzidas provas e ouvidas as partes.

Conforme a decisão judicial, há elementos de materialidade e indícios de autoria relacionados às agressões sofridas pelo entregador, registradas em laudos e documentos do inquérito policial. O juiz afirmou que a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e, por isso, foi admitida.

Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Legenda: Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Foto: Arquivo Pessoal

Com o recebimento da denúncia, o acusado deverá ser citado para apresentar defesa prévia no prazo de dez dias após o recebimento do mandado. Nesse período, ele poderá apresentar argumentos, documentos, indicar provas e testemunhas para o processo.

O Diário do Nordeste procurou a defesa do réu e aguarda retorno. 

O caso ocorreu na noite de 10 de agosto de 2025, na entrada de um condomínio localizado no cruzamento da Rua Tomaz Pompeu com a Avenida Rui Barbosa, no bairro Meireles. Segundo a investigação da Polícia Civil do Ceará, o entregador realizava a entrega de medicamentos quando iniciou uma discussão com o morador sobre a forma de pagamento do pedido.

Confusão terminou em violenta agressão

De acordo com o depoimento da vítima, o cliente solicitou alterar o pagamento do cartão de crédito para dinheiro ou Pix, o que não seria permitido pela plataforma utilizada para a entrega. Após a recusa, o desentendimento evoluiu para agressões físicas.

Alex passou por procedimentos cirúrgicos de reconstrução da face com a implantação de quatro placas de titânio

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador foi atingido por socos e chutes. Alex Costa Rodrigues caiu na calçada e sofreu ferimentos, incluindo a fratura de um osso próximo ao olho, conforme apontou exame de corpo de delito.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que encontrou o entregador ferido no local. Ele foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em depoimento, o morador admitiu ter agredido o entregador, mas afirmou que reagiu após ser atingido no rosto com uma maquininha de cartão.

A Polícia Civil concluiu o inquérito com o indiciamento de José Antônio Perez Silveira Filho por tentativa de homicídio. Ao todo, 17 pessoas foram ouvidas durante a investigação, entre policiais militares, moradores do condomínio e funcionários da farmácia responsável pela entrega.

Com o recebimento da denúncia pela Justiça, o processo seguirá para a fase inicial de instrução na Vara do Júri.

O advogado que representa José Antônio Perez Silveira Filho afirmou que o cliente está colaborando com a Justiça. “O nosso cliente tem endereço certo, se apresentou sempre que foi chamado e continuará se apresentando. Estamos à disposição da Justiça e respeitamos as decisões judiciais”, declarou.

Questionado sobre a versão da defesa a respeito das agressões, o advogado disse que os argumentos serão apresentados durante a instrução do processo. “Essa é matéria de defesa que será tratada no momento adequado, ao longo da instrução criminal”, afirmou.

 

