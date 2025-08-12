Entregador de app agredido por cliente no Meireles fraturou osso perto do olho: 'Me chutou na cara'

O entregador Alex Costa Rodrigues, 50, agredido por um cliente no domingo (10), no bairro Meireles, ainda não sabe quando deve sair do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele relatou que aguarda a realização de uma cirurgia para tratar uma fratura de um osso próxima ao olho.

"O osso perto do olho, no rosto mesmo, foi pra dentro", explicou Alexa sobre o impacto que sofreu ao ser agredido.

Alex sofreu socos e chutes após uma discussão com um cliente que havia pedido medicamento de uma farmácia para pagar no cartão de crédito. De última hora, porém, ele queria mudar a forma de pagamento para pix ou dinheiro — o que, segundo o trabalhador, não é permitido pela plataforma em que foi feito o pedido.

"Ele me chutou na cara e me deu muitos socos", declarou o entregador. Segundo Alex, o agressor "achava que estava zoando com a cara a dele e começou a me espancar".

Veja momentos depois da agressão:

Edema no olho e rosto inchado

Internado no HGF, Alex enviou uma foto em uma maca da unidade hospitalar. Na imagem, ele aparece com um grande edema no olho esquerdo com coloração roxeada, escoriações na testa, além do lado esquerdo do rosto com um grande inchaço.

Segundo amigos de Alex, ele também deve passar por um procedimento cirúrgico no maxilar.

Com o intuito de amenizar os custos com medicações, além de ajudar financeiramente Alex no período em que ele ficará longe do trabalho por conta da cirurgia, amigos que atuam no mesmo serviço do entregador iniciaram uma campanha nas redes sociais para coletar doações.

Na noite de segunda-feira (11), um grupo de entregadores chegou a fechar com bags o trecho da via onde mora o agressor do entregador, no bairro Meireles, em protesto. Policiais militares foram acionados para realizar a segurança na região.