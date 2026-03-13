Capitão da PM faz membros do CV apagarem pichações da facção em Carnaubal, no Ceará
Suspeitos aparecem nas imagens pintando monumentos em uma praça da cidade.
O capitão da Polícia Militar José de Araújo Dantas Filho, conhecido como Capitão Dantas, publicou vídeo em suas redes sociais em que aparece obrigando membros do Comando Vermelho a apagarem pichações com siglas da facção criminosa em uma praça de Carnaubal, no interior do Ceará.
Segundo disse o policial militar na gravação, um dos homens que aparece nas imagens é um dos chefes do CV no município cearense.
"Esse é um dos chefes do Comando Vermelho no município, vulgo VN, que está querendo demonstrar força na cidade e causar o terror psicológico aqui na população, querendo dizer que o crime compensa, utilizando esses menores pra fazerem pichações na cidade. Só que quem domina aqui a área da 2ª Companhia, tanto Carnaubal, São Benedito, Guaraciaba e Croatá é a polícia", disse o capitão Dantas.
"Aqui na minha área é assim, bandido sujou, ele limpa. Ele pichou, ele que vai pintar", complementou o oficial.
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O vídeo não esclarece se os homens que aparecem nas imagens foram presos por pichação em monumento urbano ou suspeitos de integrar organização criminosa. A reportagem questionou a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.