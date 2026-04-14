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Homem morre e irmão fica ferido após colisão entre motos durante prática de "grau" em Jaguaribe

Jovens realizavam manobras de equilibrar a motocicleta em apenas uma roda, prática considerada infração gravíssima.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Montagem com duas imagens de motociclistas empinando motos. À esquerda, registro em preto e branco de uma pessoa com capacete segurando uma motocicleta em área externa com estrutura metálica ao fundo. À direita, pessoa empinando motocicleta em via pavimentada ao pôr do sol.
Legenda: Acidente ocorreu após uma colisão frontal entre as duas motocicletas utilizadas pelas vítimas.
Foto: Reprodução/Instagram.

Dois motociclistas sofreram um acidente no último domingo (12), em Jaguaribe, no interior do Ceará, e um deles, um jovem de 24 anos, faleceu ainda no local da colisão. O outro envolvido, irmão da vítima, ficou ferido no acidente. As informações são de que ambos participavam de um "treino de grau" no momento do ocorrido.

Informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontam que o acidente foi registrado no bairro Conjunto Industrial. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

O irmão ferido, que teria sofrido uma fratura em um dos membros inferiores, foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento da região. 

No suposto "treino de grau", eles teriam realizado diversas manobras em que equilibravam a motocicleta em apenas uma roda. Nesse momento, uma colisão frontal entre os dois veículos foi registrada.

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A prática da manobra é considerada uma infração de natureza gravíssima, apontada no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que a classifica como prática de malabarismo ou de equilíbrio em apenas uma roda. 

Conforme detalhes da SSPDS, o caso é investigado como "morte acidental no trânsito" e segue a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe.

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