Homem e mulher suspeitos de crimes contra provedor de internet são presos em Fortaleza

Um homem de 21 anos e uma mulher de 24 anos foram presos pela Polícia Civil do Ceará por suspeita de ameaçar, extorquir e atacar a um provedor de internet no bairro Jacarecanga.

A dupla foi presa na terça-feira (26), no Quintino Cunha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as forças de segurança já prenderam 89 pessoas suspeitas de crimes contra provedores de internet no Estado.

A investigação atual é por ameaças e intimidações aos funcionários de empresas de internet na Jacarecanga. No ato da prisão, o homem se apresentou com outro nome e resistiu à abordagem.

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Por isso, ele foi autuado, ainda, por resistência e falsa identidade. Conforme informações da pasta, os dois já tinham passagens pela polícia: três por tráfico de drogas no histórico do homem e, no da mulher, acusações de homicídio, integrar organização criminosa e corrupção de menores.

A PCCE ressalta que denúncias de crimes do tipo podem ser compartilhadas pela população no número 181 ou para o WhatsApp (85) 3101-0181. No segundo, é possível enviar denúncias por mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Informações podem, ainda, ser encaminhadas ao telefone (85) 3101-7591, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), ou pelo site “e-denúncia”. O sigilo e o anonimato são garantidos de todas as formas.