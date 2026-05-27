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Duas apostas simples de Fortaleza conquistaram, cada uma, R$ 54.125,58 por acertarem cinco números no concurso 3011 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (26).

Outros ganhadores no Ceará

Outros 21 palpites simples registrados na Capital obtiveram somente quatro acertos e foram premiados com R$945,98. O mesmo valor também foi distribuído a outros 14 apostadores pelo Ceará.

Em Campos Sales, no Cariri cearense, o único bolão registrado no Estado acertou quatro números e faturou R$2.837,88.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (28), com prêmio estimado de R$ 6 milhões.

Apostas no Ceará acertaram Quina e Lotofácil

Duas apostas de Fortaleza acertaram números sorteados nos concursos 7035, da Quina, e 3695, da Lotofácil, que foram divulgados nesta terça-feira (26).

A aposta da Quina foi um bolão com 7 cotas, que acertou quatro números do sorteio. O valor recebido foi de R$11.297,16.

Já a aposta da Lotofácil, também um bolão, mas com 39 cotas, teve 14 acertos e valor recebido de R$7.530,51.

Veja os números sorteados no concurso 3011 da Mega-Sena

02-05-27-36-40-60

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Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

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Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.