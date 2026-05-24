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Aposta de bolão de Fortaleza vencedora da Mega-Sena Especial de 30 anos tinha cota de R$ 3,1 mil

As duas apostas vencedoras desta edição da Mega-Sena saíram da Loteria Aldeota, em Fortaleza, e do Rio de Janeiro.

Escrito por Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
24 de Maio de 2026 - 17:17
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Legenda: A Mega-Sena foi criada em 1996 e já movimentou mais de R$ 115 bilhões.
Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:
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Os vencedores do bolão de Fortaleza premiado neste domingo (24) no sorteio da Mega-Sena Especial de 30 anos desembolsaram exatos R$ 3.139,56 para comprar cada uma das 100 cotas ganhadoras do prêmio.

Esse investimento foi para comprar os bilhetes do 'Rei do Bolão', como também é chamado Alessandro Montenegro, dono da Loterias Aldeota. Saiu do local uma das duas apostas da Mega-Sena especial, tradição já mantida pelo revendedor lotérico há alguns anos.

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Em entrevista ao Diário do Nordeste, Alessandro Montenegro revela que já foram 10 prêmios principais das Loterias Caixa pagos a apostadores. 

A aposta deste domingo foi a maior já paga para apostadores da Loteria Aldeota. Ao todo, o local já distribuiu R$ 340 milhões para 471 ganhadores de loteria, sendo que 135 deles receberam mais de R$ 1 milhão em prêmios.

"Dos 10 prêmios principais, dois foram da Mega-Sena. O de R$ 105 milhões foi dividido para 35 pessoas, cada uma recebeu R$ 3 milhões. Esse agora foi R$ 168 milhões", conta.

Apostadores de Fortaleza receberão quase R$ 1,7 milhão

As duas apostas vencedoras desta edição da Mega-Sena saíram do Rio de Janeiro, uma aposta simples, de seis números, e para o bolão da Loteria Aldeota, de Fortaleza.

No caso do bolão, foram 20 números apostados. Alessandro Montenegro explica que essa particularidade, de ser uma aposta maior, fez com que a premiação aumentasse.

Cada um dos apostadores ganhará R$ 1,697 milhão, após receber também, além do prêmio equivalente pelas seis dezenas, valores correspondentes a 84 quinas (R$ 11.667,61 cada) e 1.365 quadras (R$ 4.254,02 cada).

"A gente ganhou mais dinheiro do que o apostador do Rio de Janeiro", brinca Alessandro, que também foi um dos compradores do bolão vencedor.

Como funciona os bolões do 'Rei do Bolão'?

Alessandro ostenta uma marca imponente dentre as mais de 13 mil loterias credenciadas pelo País. São 80 meses consecutivos como a casa lotérica que mais vende bolões no Brasil.

Com o 'Delivery da Sorte', serviço de entrega de bilhetes de loteria de bolões em domicílio para clientes de Fortaleza e Região Metropolitana, Alessandro Montenegro consegue compradores para as cotas dos bolões.

A grande parte dos apostadores, no entanto, não está na Capital e nos arredores, mas sim em outros estados e até no exterior.

Alessandro Montenegro alavancou o negócio com serviço personalizado.
Legenda: Alessandro Montenegro alavancou o negócio com serviço personalizado.
Foto: Ismael Soares

No bolão ganhador deste domingo, além de moradores do interior do Ceará, foram premiadas cotas do bolão, dentre outros locais, em cidades do estado de São Paulo, Boa Vista (RR), Macapá (AP) e Manaus (AM).

"A Caixa nos deixa colocar uma tarifa de serviço. Quando eu registro, tenho que pagar, porque pode ser que não venda todas as cotas. Pago uma comissão para vendedores, marketings. Mais de 60% dos meus clientes é de fora do Ceará", explica.

"São 13 mil casas lotéricas do Brasil, mas cidades do interior não fazem esses bolões ousados. Tenho muitos clientes, como empresários com mais condições, que compram da gente", completa Alessandro.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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