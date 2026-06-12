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Luiz Fernando Bittencourt assume presidência do Sistema Fecomércio Ceará

Nova diretoria comandará a entidade entre 2026 e 2030 com foco em inovação e fortalecimento sindical.

Escrito por Agência de Conteúdo DN
12 de Junho de 2026 - 07:00
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Legenda: Novo presidente Luiz Fernando Bittencourt discursa em sua posse
Foto: Yandra Lobo

No último mês de maio, o Sistema Fecomércio Ceará oficializou a posse da nova diretoria que estará à frente da instituição no quadriênio 2026–2030. A gestão será presidida pelo empresário Luiz Fernando Bittencourt, eleito para comandar a entidade que reúne a Fecomércio Ceará, o Sesc, o Senac e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).

A cerimônia reuniu representantes do setor produtivo, dirigentes de entidades empresariais e autoridades públicas. Entre os presentes estavam o governador do Ceará, Elmano de Freitas; o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; a vice-prefeita Gabriela Aguiar; além de parlamentares e lideranças institucionais e empresariais.

Durante o discurso de posse, Luiz Fernando Bittencourt ressaltou a relevância do comércio de bens, serviços e turismo para a economia cearense.

“Quero uma Fecomércio mais próxima dos sindicatos, dos empresários, do interior e mais conectada à inovação, à produtividade e aos desafios do futuro do comércio, dos serviços e do turismo. É dessa forma, com diálogo, equilíbrio e construção coletiva, que pretendo conduzir nossa gestão nos próximos anos”, destacou.

Segundo o presidente, o desafio da nova administração será dar continuidade às iniciativas já desenvolvidas pelo Sistema Fecomércio, ao mesmo tempo em que busca avanços em áreas ligadas à modernização, à produtividade e ao desenvolvimento regional.

A diretoria responsável pela gestão 2026–2030 foi eleita em 24 de abril, com 29 votos, o equivalente a 85% dos votos válidos.

Presidente: Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

1º Vice-Presidente: Luiz Gastão Bittencourt da Silva (não tomou posse)

2º Vice-Presidente: José Cid Sousa Alves do Nascimento

3º Vice-Presidente: Sérgio Braga Barbosa

4º Vice-Presidente: Giovan de Oliveira

5º Vice-Presidente: Benoni Vieira da Silva

6º Vice-Presidente: José Ernesto Parente de Alencar

7º Vice-Presidente: Paulo Bezerra de Souza

8º Vice-Presidente: José Eliardo Martins

9º Vice-Presidente: Francisco Bento de Souza

10º Vice-Presidente: Atualpa Rodrigues Parente Filho

1º Secretário: José Éverton Fernandes

2º Secretário: Maristela Leite Pavan

3º Secretário: Francisco Naugusto Freire Silva

1º Tesoureiro: Francisco Everton da Silva

2º Tesoureiro: Fabiano Barreira da Ponte

3º Tesoureiro: Paulo Henrique Costa Silva

Diretores Sindicais: Manoel Luciano Fonteles, Francisco Ozair Gomes de Lima, Francisco Alberto Alves Pereira e Manoel Messias de Lima

Diretores Comerciais: Manuel Novais Neto e Maria Aures Muniz Aires dos Santos

Diretores de Crédito: Carlos Augusto da Silva e Antônio Wilson Gonçalves de Oliveira

Diretores de Relações de Trabalho: Jadson Henrique Rodrigues da Silva e Gerardo Vieira Albuquerque

Diretores de Consumo: Igor José Macedo Alves e José Milton Alves Carneiro

Suplentes da Diretoria: Carlos Tadeu Rodrigues Rolim, João de Sousa Frota Neto, Pedro Marques Fernandes, Luiz Vicente Sales Ferreira, Orlando Braga de Almeida,Raniere Paulino de Medeiros, Maria Cecília de Alencar Parente, José Afonso Bezerra Júnior, João Airton de Almeida Monteiro, Raimundo Neurivan Vieira Maia, Ana Célia Alves da Silva, João Maia Santos Júnior, Ragner Queiroz Silva, Edson Luiz Correa, Aristenio José da Silva Costa Lima Sobrinho, Luiz André de Siqueira, Nelson Gomes da Silva, Sonia Maria Loureiro Lima, Luiz Gonzaga Campelo Júnior, Charles Tadeu de Lucena Rolim, Francisco Pedro Meneses Brilhante, Lindemberg de Melo Lima, Lucas Nogueira Alencar Gonçalves, Jorge Tadeu de Lucena Rolim, João Batista Bernardes, Francisco Leite Frota, Lauro Duarte Pinheiro Neto e Maria de Fátima Borges Duarte

Conselho Fiscal: Alisson Maia de Freitas, Francisco Clayton Batista, Fernanda Rocha Alves do Nascimento

Suplentes do Conselho Fiscal: Ricardo Ulysses Loureiro Medeiros, Paula Abreu de Souza, Belchior Moreira Conrado

Delegados Representantes junto ao Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio: Luiz Fernando Monteiro Bittencourt, Luiz Gastão Bittencourt da Silva, José Cid Sousa Alves do Nascimento

Suplentes de Delegados Representantes junto ao Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio: José Éverton Fernandes, Sérgio Braga Barbosa, Francisco Everton da Silva

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