PecBrasil vem aí e promete quebrar todos os recordes

Sai de cena a indústria com mais uma de suas impactantes promoções – a última das quais foi a Ocean Summit, que nesta semana, durante dois dias, debateu sobre a Economia Azul ou Economia do Mar, promovida pela Fiec e realizada na sua Casa da Indústria – e entram no proscênio da economia cearense a agropecuária e seu gigantesco séquito, que se reunirão nos próximos dias 25, 26 e 27 na PecBrasil, novo nome da Pecnordeste, cujo palco serão os pavilhões Leste e Oeste do Centro de Eventos do Ceará, que estarão totalmente ocupados por mais de 1.300 estandes de mais de 600 empresas nacionais e estrangeiras.

“Neste ano, bateremos todos os recordes de público, de expositores, de estandes, de leilões e de exposições de gado bovino, equino e ovino. Vamos ter, na área externa do Centro de Eventos um gigantesco estábulo que abrigará, com todo o conforto, cerca de 800 bois, cavalos e carneiros da mais alta linhagem”, disse, com o entusiasmo de sempre, Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, promotora da PecBrasil.

Ontem às 13 horas, ele retornou de Brasília e do aeroporto dirigiu-se diretamente para a sede da Faec, onde o aguardavam dezenas de pessoas, a maioria agropecuaristas e presidentes de sindicatos rurais, com os quais tratou desde problemas ligados a contas erradas de energia elétrica emitidas pela Enel até apelos de empresas da região Sudeste pedindo um espaço para expor seus produtos na maior feira indoor do agro brasileiro.

“Há um mês encerramos a comercialização de todos os espaços da PecBrasil. Não há a menor condição de abrir um espaço novo, simplesmente porque ele não existe, o que revela a força e o prestígio que nosso evento alcançou em nível regional e nacional. Teremos neste ano, como nos anteriores, a participação de empresas multinacionais, uma das quais estará aqui pela primeira vez”, informou o presidente da Faec exibindo a planta do Centro de Eventos com a localização de cada expositor nos espaços de exposição.

Falando à coluna, Amílcar Silveira deu notícia sobre os leilões de gado na PecBrasil:

“Teremos quatro leilões: um na quinta-feira, dia 25, outro na sexta e dois no sábado. Serão leilões de cavalos quarto de milha, de gado leiteiro e de corte Zebu Gir, Girolando e Sindi e de ovinos da raça Santa Inês. Esses leilões já estão movimentando pecuaristas de vários estados, e para comandá-los teremos leiloeiros com experiências em certames desse tipo”, detalhou o presidente da Faec.

Além do Espaço do Camarão, do Espaço do Cooperativismo, dos encontros de mulheres e de jovens do agro, da Feira dos Municípios e dos shows que as prefeituras promoverão nos três dias da exposição, o que promete ser uma das grandes atrações da PecBrasil será o espetáculo de sua abertura: um musical que terá a voz e a performance da cantora Marina Elali. Esse espetáculo foi criado exclusivamente para a PecBrasil e, pela grandiosidade, beleza e importância que o evento assumiu, será apresentado no Theatro José de Alencar, onde acontecerá, também, a cerimônia de abertura do evento, que terá a presença confirmada do governador do estado, Elmano de Freitas, e das principais autoridades estaduais.

“Marina Elali vai cantar e contar a história da agropecuária do Ceará, que é uma fonte maravilhosa e inesgotável de informação sobre a vida dura dos homens e mulheres simples que, nas 24 horas do dia, trabalham para produzir a comida que a todos nos alimenta com frutas, legumes, verduras, carnes e grãos. Não tenho dúvida de que, também neste particular, a PecBrasil inovará, mostrando aspectos ainda desconhecidos do dia a dia do produtor rural”, disse Amílcar Silveira, fazendo questão de acrescentar que a feira e exposição aproveitarão algumas das novidades que a Feira da Indústria Fiec mostrou na sua primeira edição em março passado.