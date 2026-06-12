Notificação de "encerramento do Nubank" em app gera apreensão em usuários

Usuários do Nubank foram surpreendidos, na manhã desta sexta-feira (12), ao receber uma notificação pelo aplicativo oficial do banco digital informando que o Nubank "foi encerrado".

"Aviso Importante: foi decretado o encerramento do NUBANK. Clique aqui e saiba como solicitar o valor disponível no FGC", diz o texto da notificação, que gerou perplexidade em alguns clientes do banco.

Não há nem um processo de liquidação do Nubank em análise pelo Banco Central, portanto, a notificação parece ter intenção maliciosa ou enganosa, embora tenha sido enviada no próprio app do banco. Também não há resgate a ser feito via Fundo Garantidor de Créditos.

O Diário do Nordeste acionoi o Nubank sobre o assunto e aguarda retorno para esclarecer o caso.

Nas redes sociais, diversos usuários questionam o banco sobre a mensagem.

O que é o Fundo Garantidor de Créditos (FGC)?

O FGC é a entidade privada que protege os depositantes em caso de falência ou liquidação de uma instituição financeira. O processo de resgate funciona assim: o FGC entra em ação quando o Banco Central decreta intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de uma instituição financeira associada.

Isso ocorreu, por exemplo, no Banco Master, que drenou mais de R$ 50 bilhões do fundo. Mas, no caso do Nubank, a situação financeira da instituição é saudável.

Fake news sobre falência

O Nubank já enfrentou fake news sobre falência anteriormente, mas dessaa vez, chama atenção o fato de a mensagem ter sido enviada por plataforma oficial. A empresa possui até uma página fixa em seu site na qual responde perguntas sobre fechamento, no formato de Q&A.

Matéria em atualização.