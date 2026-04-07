FGC inicia pagamento a credores do Will Bank com mais de R$ 1 mil a receber

A segunda fase do pagamento de garantias aos credores do Will Bank iniciou nesta terça-feira (7), informou o Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O benefício é destinado aos clientes que tinham valores a receber superiores a R$ 1 mil e de até R$ 250 mil.

Para esta etapa, deverão ser pagos R$ 6,06 bilhões, correspondendo a cerca de 312 mil credores.

A liquidação extrajudicial do Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, conhecido como Will Bank, integrante do conglomerado do Banco Master, foi decretada em janeiro deste ano pelo Banco Central. As atividades da empresa foram interrompidas desde então.

À época, o banco interformou ter cerca de 12 milhões de clientes, dos quais 60% estavam no Nordeste, em sua maioria em cidades pequenas.

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O FGC orientou que os pagamentos aos clientes do Will Bank serão realizados por meio do aplicativo do órgão. O cliente deve observar se é apto a solicitar o benefício.

O usuário deve realizar o cadastro, completar as informações solicitadas, enviar a documentação e formalizar a solicitação pelos canais disponibilizados na ferramenta.

Em fevereiro, foi anunciada a antecipação do pagamento de até R$ 1 mil para credores do Will Bank. A medida visou beneficiar cerca de 6 milhões de pessoas. Aproximadamente 1,145 milhão de credores já receberam os valores, correspondente a 18,28% do total.

Contas de pagamento

O Will Bank não operava como banco tradicional com conta corrente. A instituição funcionava como financeira e instituição de pagamento, oferecendo contas de pagamento, modalidade em que o saldo do cliente deve ficar depositado numa conta específica no Banco Central.

Nessas contas, o dinheiro não pode ser usado pela instituição para conceder crédito ou realizar outras operações típicas de banco comercial.

Parte dos valores aplicados pelos clientes era direcionada automaticamente para Certificados de Depósito Bancário (CDB), que contam com cobertura do FGC até o limite legal de R$ 250 mil por CPF.

Segundo o BC, os recursos das contas de pagamento ficam separados do patrimônio da instituição, o que garante o ressarcimento aos clientes.

Atenção a golpes

O FGC e o Will Bank alertam que não fazem contato por telefone, mensagens ou redes sociais para pedir senhas, códigos ou dados pessoais.

Não há intermediários autorizados para “facilitar” ou “antecipar” pagamentos. Em caso de dúvida, o cliente deve buscar apenas os canais oficiais das instituições.

O que é o FGC

O Fundo Garantidor de Créditos é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada em 1995 para proteger depositantes e investidores em caso de quebra de instituições financeiras autorizadas a funcionar no Brasil.

A cobertura é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, respeitados os limites estabelecidos em regulamento.