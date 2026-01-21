Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira
Empresa é controlada pelo Banco Master.
O Banco Central decretou, em comunicado divulgado nesta quarta-feira (21), a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.
A empresa é controlada pelo Banco Master, que teve a liquidação extrajudicial oficializada em novembro de 2025.
De acordo com o BC, a decisão foi tomada em razão do "comprometimento da situação econômica" da instituição financeira e da incapacidade de pagar as próprias dívidas por conta do vínculo de interesse, evidenciado pelo exercício de poder do Master.
Ainda no comunicado, o Banco Central explicou que "o Conglomerado Master era classificado como de crédito diversificado, porte pequeno e enquadrado no segmento S3 da regulação prudencial, tendo como instituição líder o Banco Master S/A".
O conglomerado detinha 0,57% do ativo total e 0,55% das captações totais do Sistema Financeiro Nacional (SFN), disse o BC.
O Banco Central também reforçou que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades e aplicar as sanções necessárias.
"O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição objeto da liquidação decretada", conclui.