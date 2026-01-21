Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira

O Banco Central decretou, em comunicado divulgado nesta quarta-feira (21), a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

A empresa é controlada pelo Banco Master, que teve a liquidação extrajudicial oficializada em novembro de 2025.

De acordo com o BC, a decisão foi tomada em razão do "comprometimento da situação econômica" da instituição financeira e da incapacidade de pagar as próprias dívidas por conta do vínculo de interesse, evidenciado pelo exercício de poder do Master.

Ainda no comunicado, o Banco Central explicou que "o Conglomerado Master era classificado como de crédito diversificado, porte pequeno e enquadrado no segmento S3 da regulação prudencial, tendo como instituição líder o Banco Master S/A".

O conglomerado detinha 0,57% do ativo total e 0,55% das captações totais do Sistema Financeiro Nacional (SFN), disse o BC.

Veja também Negócios 70 mil clientes da Enel Ceará podem pedir Desconto Social em janeiro; saiba como Negócios Por que o preço da gasolina disparou 40 centavos em Fortaleza?

O Banco Central também reforçou que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades e aplicar as sanções necessárias.

"O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição objeto da liquidação decretada", conclui.