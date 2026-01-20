Diário do Nordeste
Por que o preço da gasolina disparou 40 centavos em Fortaleza?

Além de aumento do ICMS, entressafra do etanol pode impactar elevação de preço da gasolina.

Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Fachada de posto de combustível com destaque para placa de valores em que gasolina está R$ 6,49 em Fortaleza.
Legenda: Maioria dos postos, em Fortaleza, já está cobrando R$ 6,49 pelo litro da gasolina comum.
Foto: Kid Junior.

Os motoristas de Fortaleza iniciaram a semana com um peso maior no bolso. Desde a segunda-feira (19), o preço do litro da gasolina comum registrou um aumento de cerca de R$ 0,40

A reportagem do Diário do Nordeste percorreu alguns pontos das avenidas Alberto Craveiro e Washington Soares, em Fortaleza, e constatou que o preço do litro da gasolina subiu 6,5% em diversos estabelecimentos, passando de R$ 6,09 para R$ 6,49. 

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina custava R$ 6,12 na semana entre 11 e 17 de janeiro, em Fortaleza.

Um dos principais fatores que impulsionaram essa alta foi o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passou a vigorar com uma alíquota fixa e elevada.

Para a gasolina, o acréscimo tributário foi de R$ 0,10 por litro, elevando o valor do imposto para R$ 1,57.

Essa mudança é fruto de uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para tentar mitigar a queda na arrecadação dos estados.

imagem mostra posto BR em Fortaleza com as placas de preços da gasolina, etanol, diesel.
Legenda: Postos já subiram preço da gasolina em Fortaleza.
Foto: Kid Junior.

Preços represados e livre mercado

De acordo com Antônio José Costa, assessor de assuntos econômicos do Sindipostos-CE, os preços vinham em uma tendência de queda desde outubro do ano passado, mas o aumento do imposto em janeiro fez com que os valores ficassem "represados" nos postos até o repasse atual.

Costa ressalta que, como o mercado é livre, cada estabelecimento define sua margem de acordo com seus custos operacionais.

"O repasse depende de cada posto de combustível. Há postos que conseguem absorver os custos, mas chega um momento em que não tem jeito e é preciso repassar o reajuste", explica o assessor.

Entressafra do etanol e outros fatores de pressão

Para além do imposto, o especialista em petróleo e gás, Ricardo Pinheiro, aponta que fatores sazonais estão pressionando o valor final.

Ele destaca que a gasolina vendida no Brasil possui uma mistura de 30% de etanol, e este produto está em período de entressafra, o que naturalmente eleva seu preço e impacta o custo da gasolina comum.

Pinheiro também observa que o início do ano traz outros aumentos em cadeia, como reajustes salariais e de energia elétrica, que levam os donos de postos a realizarem um "alinhamento de custos".

"O dono do posto, logicamente, faz seu alinhamento de preço, normalmente com uma folga um pouco maior", analisa o especialista.

Fachada de posto de combustível com destaque para placa de valores em que gasolina está R$ 6,09.
Legenda: Em alguns postos de combustíveis ainda estava sendo praticado o preço de R$ 6,09, na noite da segunda-feira (19).
Foto: Kid Junior.

Expectativa de alívio no futuro

Apesar do cenário atual de alta, existe uma perspectiva de melhora para o consumidor nos próximos meses.

Como o preço do petróleo no mercado internacional tem apresentado uma tendência de queda quando comparado aos últimos 12 meses, Pinheiro acredita que essa redução possa compensar os aumentos internos.

Segundo ele, se a tendência de queda do barril continuar, pode haver uma reversão desse aumento localizado de janeiro entre os meses de março e abril.

Preço da gasolina no Ceará

Segundo a ANP, o preço médio da gasolina no Ceará é de R$ 6,18, o quinto maior da região Nordeste.

Até o dia 17 de janeiro, os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte figuravam no topo da lista com o valor médio de R$ 6,57.

Já, o Maranhão e o Piauí aparecem como os dois estados da região com o menor preço, R$ 5,91.

Veja o preço da gasolina nos estados do Nordeste:

  1. Pernambuco e Rio Grande do Norte: R$ 6,57
  2. Sergipe: R$ 6,50
  3. Bahia: R$ 6,42
  4. Ceará: R$ 6,18
  5. Alagoas: R$ 6,03
  6. Paraíba: R$ 6,01
  7. Maranhão e Piauí: R$ 5,91

