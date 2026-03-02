Ceará terá 1ª fábrica da Smirnoff Ice na América Latina e assume 70% das latas da gigante Diageo

A fabricante de bebidas Diageo anunciou, nesta segunda-feira (2), uma expansão da fábrica em Itaitinga voltada para a produção da Smirnoff Ice. Será a primeira planta da América Latina voltada para a bebida alcoólica pronta.

O investimento para expansão da operação na cidade nos últimos três anos foi de R$ 280 milhões. Com isso, a gigante das bebidas alcoólicas tornou o Ceará seu hub nacional.

A fábrica de Itaitinga deve atender cerca de 70% da demanda por Smirnoff Ice em lata no Brasil, aponta Danilo Melo, diretor de Supply Chain & Business Transformation da Diageo Brasil.

“Vamos consumir por volta de 30 milhões de latas de um fornecedor local do Ceará, e isso é muito importante, com 8 milhões de litros de envase”, explica.

Inicialmente, haverá produção apenas do sabor limão, o carro-chefe da marca. Parte da produção da Smirnoff Ice em lata também ocorre em fornecedores parceiros de São Paulo, onde também há produção da bebida pronta em garrafa.

O diretor não descarta uma futura expansão da planta voltada a bebidas prontas. O segmento avançou 10% em 2025, na comparação com o ano anterior, consolidando o melhor desempenho no mercado total de bebidas alcoólicas.

“A gente sempre olha isso [planos de expansão] de uma forma eficiente, onde faz sentido estrategicamente, olhando clientes, fornecedores. A gente sempre está em avaliação, onde a gente pode ter algumas mudanças”, projeta Danilo Melo.

A produção da bebida já começa representando 10% do volume total fabricado em Itaitinga, que iniciou a operação em 2012 com a aquisição da marca cearense Ypioca.