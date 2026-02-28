Diário do Nordeste
Confira o resultado da Quina, concurso 6964, deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 3,6 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:01)
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6964 vai sortear um prêmio de R$ 3,6 milhões. O sorteio acontece hoje (28/02), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até às 20:30h e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
5R$ 3,0024.040.016
6R$ 15,004.006.669
7R$ 52,501.144.763
8R$ 140,00429.286
9R$ 315,00190.794
10R$ 630,0095.396
11R$ 1.155,0052.035
12R$ 1.980,0030.354
13R$ 3.217,5018.679
14R$ 5.005,0012.008
15R$ 7.507,508.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil.

Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2978 deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 145,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Resultado da Timemania 2361 de hoje, 28/02; prêmio é de R$ 8,7 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 1 hora
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1182 de hoje, 28/02; prêmio é de R$ 600 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3624, deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 333 de hoje 28/02; prêmio é de R$ 26,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6045, deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
Há 1 hora
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1235 de hoje 28/02; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto de trabalhador informal na orla de Fortaleza.
Negócios

Fortaleza tem 293 mil trabalhadores autônomos, mas 78% não têm CNPJ

Os dados foram compilados pelo Diário do Nordeste a partir de informações do último Censo.

Mariana Lemos e Gabriela Custódio
28 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Só haverá inverno em Quixeramobim, diz série histórica de 130 anos

É o que revela levantamento da Secretaria de Agricultura do município, que tem tudo sobre a sua pluviometria nos últimos 130 anos

Egídio Serpa
28 de Fevereiro de 2026
Fechada do BNB.
Negócios

BNB atrasa repasses de maquininhas após falha da Entrepay, que tem executivo citado no caso Master

Atraso ocorre desde o Carnaval.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6963, desta sexta-feira (27/02); prêmio é de R$ 2,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
27 de Fevereiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3623, desta sexta-feira (27/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
27 de Fevereiro de 2026
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 816 - Sorteio de sexta-feira, 27/02; Prêmio de R$ 2,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 816 em 27/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
27 de Fevereiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2930 de hoje, sexta-feira, 27/02; prêmio é de R$ 2,9 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2930 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,9 milhões.

A. Seraphim
27 de Fevereiro de 2026
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2893 – Sorteio de sexta-feira, 27/02; Prêmio de R$ 7,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2893 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
27 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Piauienses e cearenses confraternizam-se em torno de Carlos Prado

Assembleia Legislativa homenageou hoje o fundador da Itaueira Agropecuária, entregando-lhe o título de Cidadão do Piauí

Egídio Serpa
27 de Fevereiro de 2026
Imagem da Praça do Ferreira em Fortaleza.
Negócios

Ceará tem 2º pior rendimento domiciliar per capita do Brasil; veja valores por estado

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (27).

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Profissionais da Enel.
Papo Carreira

Enel Ceará abre vagas para curso de formação de eletricista; saiba mais

Capacitação visa preencher vagas de emprego em nove municípios cearenses.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Hospital.
Papo Carreira

ISGH abre seleção para o Hospital Regional de Itapipoca; veja cargos

Interessados devem se candidatar até segunda-feira (2 de março).

Redação
27 de Fevereiro de 2026
José Alberto Bardawil.
Negócios

Morre o empresário José Alberto Bardawil, presidente da TV União

A causa da morte não foi divulgada.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Negócios

Atendimento personalizado e facilidades para PJs são diferencias do Sicredi no Ceará

Instituição garante acesso a crédito, Pix, cartões empresariais, além de consultorias especializadas.

Agência de Conteúdo DN
27 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Piauí homenageia hoje Carlos Prado, fundador da Itaueira

Comitiva de empresários do Ceará irá a Teresina para ver a entrega do título de Cidadão Piauiense no Legislativo do vizinho estado

Egídio Serpa
27 de Fevereiro de 2026
Pessoa usa celular com carteira de trabalho digital.
Negócios

Maioria dos trabalhadores do CE ganhou até R$ 1.753 em 2025; veja profissões com os menores salários

Ranking foi feito pelo Diário do Nordeste a partir da análise de dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Gabriela Custódio
27 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Câmara da Economia Azul do Ceará cria Grupo de Trabalho da Pesca

Esse GT trabalhará para criar as condições de desenvolvimento do setor pesqueiro cearense, buscando novos mercados e agregando valor aos seus produtos

Egídio Serpa
27 de Fevereiro de 2026
Imagem da fábrica em Fortaleza.
Negócios

M. Dias Branco registra queda de 5% na receita internacional com tarifaço dos EUA; veja resultados

O balanço da companhia foi divulgado na noite desta quinta-feira (26).

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

M. Dias Branco fatura R$ 10,4 bilhões em 2025. Lucro de R$ 660 milhões

Bom resultado é fruto, principalmente, da reestruturação comercial e da gestão financeira, diz seu vice-presidente Gustavo Theodósio

Egídio Serpa
26 de Fevereiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6962, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,9 milhão

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3622, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2977 desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 130,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026