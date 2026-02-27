Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Câmara da Economia Azul do Ceará cria Grupo de Trabalho da Pesca

Esse GT trabalhará para criar as condições de desenvolvimento do setor pesqueiro cearense, buscando novos mercados e agregando valor aos seus produtos

Escrito por
Egídio Serpa egidio.erpa@svm.com.br
(Atualizado às 03:22)
Egídio Serpa
Legenda: Foto da reunião de ontem, 26, da Câmara Setorial da Economia Azul, presidida por Rômulo Soares (segundo à esquerda)
Foto: Divulgação
Esta página é patrocinada por:

Pela segunda vez neste ano, reuniu-se ontem, quinta-feira, 26, a Câmara Setorial da Economia Azul, também chamada de Economia do Mar. Como as demais câmaras setoriais, ela opera no âmbito da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) e trata de tudo o que diz respeito à exploração sustentável das riquezas extraídas dos oceanos. 

Na reunião de ontem, a boa novidade foi a criação do Grupo de Trabalho da Pesca, o GT da Pesca, que será presidido pelo empresário Roberto Gradvohl, diretor do Sindicato da Indústria de Frios (Sindfrios) e um dos grandes importadores e exportadores de pescado do Ceará.   

O objetivo desse Grupo de Trabalho – segundo disse à coluna o presidente da Câmara, Rômulo Soares – é criar as condições para o enfrentamento de um gargalo histórico da cadeia produtiva cearense, “que é o descompasso entre o potencial produtivo e a capacidade efetiva de acesso a mercados de maior valor agregado, especialmente o da União Europeia”.  

Roberto Gradvohl, por sua vez, disse que o foco do GT será avaliar entraves como adequação sanitária das embarcações, rastreabilidade, organização dos pontos de desembarque e conformidade regulatória — fatores que hoje limitam o número de embarcações certificadas e restringem o potencial produtivo e exportador do Estado. 

O GT terá, também, a participação do superintendente do ministério da Pesca no Ceará, de um representante da Secretaria de Pesca e Aquicultura do governo do estado, de um representante da Capitania dos Portos, de um da Associação dos Armadores e Proprietários de Embarcações do Ceará -(Qualipesc), e, ainda, de um representante das entidades que reúnem os trabalhadores da Pesca do Ceará. 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

M. Dias Branco fatura R$ 10,4 bilhões em 2025. Lucro de R$ 660 milhões

teaser image
Egídio Serpa

Senai Ceará é o 1º do Brasil em excelência de gestão

teaser image
Egídio Serpa

Judiciário e altos salários: para ficar como está, mude-se tudo