Câmara da Economia Azul do Ceará cria Grupo de Trabalho da Pesca
Esse GT trabalhará para criar as condições de desenvolvimento do setor pesqueiro cearense, buscando novos mercados e agregando valor aos seus produtos
Pela segunda vez neste ano, reuniu-se ontem, quinta-feira, 26, a Câmara Setorial da Economia Azul, também chamada de Economia do Mar. Como as demais câmaras setoriais, ela opera no âmbito da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) e trata de tudo o que diz respeito à exploração sustentável das riquezas extraídas dos oceanos.
Na reunião de ontem, a boa novidade foi a criação do Grupo de Trabalho da Pesca, o GT da Pesca, que será presidido pelo empresário Roberto Gradvohl, diretor do Sindicato da Indústria de Frios (Sindfrios) e um dos grandes importadores e exportadores de pescado do Ceará.
O objetivo desse Grupo de Trabalho – segundo disse à coluna o presidente da Câmara, Rômulo Soares – é criar as condições para o enfrentamento de um gargalo histórico da cadeia produtiva cearense, “que é o descompasso entre o potencial produtivo e a capacidade efetiva de acesso a mercados de maior valor agregado, especialmente o da União Europeia”.
Roberto Gradvohl, por sua vez, disse que o foco do GT será avaliar entraves como adequação sanitária das embarcações, rastreabilidade, organização dos pontos de desembarque e conformidade regulatória — fatores que hoje limitam o número de embarcações certificadas e restringem o potencial produtivo e exportador do Estado.
O GT terá, também, a participação do superintendente do ministério da Pesca no Ceará, de um representante da Secretaria de Pesca e Aquicultura do governo do estado, de um representante da Capitania dos Portos, de um da Associação dos Armadores e Proprietários de Embarcações do Ceará -(Qualipesc), e, ainda, de um representante das entidades que reúnem os trabalhadores da Pesca do Ceará.
