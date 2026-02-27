Câmara da Economia Azul do Ceará cria Grupo de Trabalho da Pesca

Pela segunda vez neste ano, reuniu-se ontem, quinta-feira, 26, a Câmara Setorial da Economia Azul, também chamada de Economia do Mar. Como as demais câmaras setoriais, ela opera no âmbito da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) e trata de tudo o que diz respeito à exploração sustentável das riquezas extraídas dos oceanos.

Na reunião de ontem, a boa novidade foi a criação do Grupo de Trabalho da Pesca, o GT da Pesca, que será presidido pelo empresário Roberto Gradvohl, diretor do Sindicato da Indústria de Frios (Sindfrios) e um dos grandes importadores e exportadores de pescado do Ceará.

O objetivo desse Grupo de Trabalho – segundo disse à coluna o presidente da Câmara, Rômulo Soares – é criar as condições para o enfrentamento de um gargalo histórico da cadeia produtiva cearense, “que é o descompasso entre o potencial produtivo e a capacidade efetiva de acesso a mercados de maior valor agregado, especialmente o da União Europeia”.