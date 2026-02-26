Senai Ceará é o 1º do Brasil em excelência de gestão

Festa na Fiec! O Senai Ceará, entidade da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, acaba de alcançar uma conquista histórica: tornou-se líder nacional em Desempenho, segundo o Programa de Eficiência da Gestão (PEG), do Departamento Nacional do Senai. monitorado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O resultado foi anunciado durante a Reunião de Diretores Regionais do Senai, realizada em Brasília.

O Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, ressaltou a importância da conquista, dizendo:

“Hoje é um dia de muita alegria, e esta é uma conquista de todos. O Paulo André Holanda tem feito um trabalho espetacular, no Senai e no Sesi, trabalhando com muita responsabilidade, mas também tendo uma equipe extraordinária. Agradeço à CNI, com todo o apoio do presidente Ricardo Alban, bem como a toda a sua diretoria. Agradeço também aos industriais que confiam no que estamos fazendo. Estamos apresentando o nosso trabalho que está sendo aceito pela sociedade, e isso nos deixa muito felizes”.

E, falando diretamente aos colaboradores do Senai Ceará, Ricardo Cavalcante complementou:

“Agradeço a Deus e a cada um de vocês, pois ninguém faz nada sozinho. Acredito que só fazemos as coisas juntos e de mãos dadas. Viva o Senai Ceará!”.

Ao alcançar a meta de excelência nos 14 indicadores do PEG referentes a 2025, o Ceará somou 205 pontos e se posicionou na dianteira, não apenas dentro de seu grupo de Departamentos Regionais, mas como líder entre todos os estados.

O desempenho do Senai Ceará é resultado de uma evolução perceptível. Por cinco anos consecutivos de avaliação, o DR CE permaneceu no melhor quadrante do PEG, a zona de excelência que demonstra pleno atendimento às métricas pactuadas com o Departamento Nacional e acompanhadas pelo TCU.

Em 2019, ocupou a 7ª posição nacional. Em 2023, foi para o 4ª lugar. No ano seguinte, 2024, posicionou-se em 1º no grupo específico de Departamentos Regionais e em 3º lugar do país. Foi, então, que em 2025 consolidou-se na liderança absoluta.

Para Paulo André Holanda, a conquista é fruto de uma trajetória de maturidade. Falando à coluna, ele disse:

“Esta conquista histórica é motivo de muito orgulho e reforça que estamos no caminho certo. A liderança nacional no PEG é resultado de um trabalho coletivo focado na eficácia das entregas, na inovação, na qualidade da educação em todos os níveis e um compromisso forte com os industriais cearenses. Agradeço ao presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e à sua diretoria pela confiança e pelo apoio permanente que tem nos impulsionado a alcançar resultados cada vez mais expressivos. Estendo meu agradecimento ao Conselho do Senai e a todos os colaboradores que fazem o Senai Ceará, o Sesi Ceará, o CIN Ceará, o Observatório da indústria e o IEL, bem como à superintendência e aos nossos gerentes corporativos, que desempenham um papel essencial nessa jornada vitoriosa.” E acrescentou:

“Somos referência nacional e continuaremos trabalhando com dedicação para realizar nossas entregas com excelência e uma educação profissional cada vez mais alinhada às necessidades da nossa indústria e para o desenvolvimento do nosso Estado".

Como reconhecimento, o Departamento Nacional do Senai concedeu ao Senai Ceará a premiação no valor de R$ 600 mil, pelo desempenho de destaque nos 14 indicadores avaliados.

No ranking nacional 2025, o Ceará foi seguido por Pernambuco (195 pontos) e Santa Catarina (187,5 pontos).

O Sesi Ceará também alcançou novamente, em 2025, a excelência no Programa de Eficiência de Gestão. Nos últimos 5 anos, o Departamento Regional esteve sempre no melhor quadrante de resultados que reúne grupos específicos de Departamentos Regionais, atendendo a todos os Ao todo, a estrutura do PEG referente ao SESI é composta por 15 indicadores que englobam aspectos orçamentários, qualitativos, de eficiência, eficácia, efetividade e gratuidade regimental.

Mais sobre o PEG

Criado em 2021, o PEG é uma iniciativa estratégica do Departamento Nacional, voltada para o aprimoramento da gestão organizacional, promovendo maior eficiência e alinhamento com os objetivos institucionais. Esse programa abrange a revisão de processos, a aplicação de boas práticas e a utilização de indicadores que monitoram e impulsionam o desempenho das unidades do Senai e do Sesi, em todo o Brasil.

Auditado e analisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o PEG assegura transparência e a correta aplicação dos recursos dos departamentos regionais. O TCU avalia a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações realizadas pelo Senai e pelo Sesi, garantindo que os objetivos do programa estejam alinhados às demandas da sociedade e da indústria.