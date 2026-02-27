Diário do Nordeste
Piauí homenageia hoje Carlos Prado, fundador da Itaueira

Comitiva de empresários do Ceará irá a Teresina para ver a entrega do título de Cidadão Piauiense no Legislativo do vizinho estado

Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Legenda: Carlos Prado, fundador da Itaueira Agropecuária, recebe o título de Cidadão Piauiense, conferido pelo Legislativo do vizinho estado
Foto: Divulgação
Hoje, sexta-feira, 27, às 9 horas, em Teresina, o empresário Carlos Prado, fundador da Itaueira Agropecuária e da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemaq), receberá o título de Cidadão Honorário do Piauí concedido por sua Assembleia Legislativa pelos relevantes serviços que, por meio de suas empresas, ele tem prestado àquele estado. 

Para testemunhar e abrilhantar o evento, irá daqui para lá uma comitiva de empresários do agro e da indústria do Ceará, liderada pelo presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, e pelo presidente da Federação da Agricultura (Faec), Amílcar Silveira. 

No Piauí, mais localizadamente no município de Canto do Buriti, 406 quilômetros a Sudeste da capital piauiense, a Itaueira tem, desde 1983, uma grande fazenda de produção de melão e melancia, cuja produção – manejada por algumas centenas de colabores que foram e seguem sendo treinados para suas tarefas – é toda destinada ao mercado interno brasileiro. 

No projeto de lei de sua autoria, aprovado pela unanimidade dos seus pares do Poder Legislativo piauiense e que deu origem à homenagem de hoje, o deputado Dr. Hélio Oliveira ressaltou a “contribuição concreta do empresário Carlos Prado para o desenvolvimento econômico e social do estado, especialmente por meio da geração de emprego e renda, do fortalecimento da fruticultura irrigada e da valorização do interior piauiense”. 

Assim como fez e continua fazendo na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Ceará, onde a Itaueira tem, também, fazendas de produção, a empresa fundada por Carlos Prado e hoje dirigida pelos seus seis filhos, o quarto dos quais, Tom, é seu CEO, a decisão de investir no vizinho Piauí foi, igualmente, ousada.  

Quando, há 42 anos, Carlos Prado desembarcou com a cara e a coragem em Canto do Buriti, a região enfrentava limitações estruturais e poucas perspectivas no campo. Mas ele logo observou algo que o atraiu: o potencial da área. Com muito trabalho e após dezenas de testes de cultivo a que acrescentou sua visão de longo prazo, Prado deu partida aos seus primeiros projetos agrícolas, os quais abriram o caminho para transformar toda a região num polo agrícola fruticultor.  

No Piauí, a Itaueira cresceu, expandiu-se, investiu na tecnologia e na inovação e consolidou suas marcas, hoje reconhecidas nacional e internacionalmente, tudo isto sem perder a essência de empresa familiar, construída com proximidade e propósito, do respeito à terra, ao meio ambiente e à gente do lugar.  

O que move a Itaueira, diz Carlos Prado, é muito mais do que produzir frutas para o consumo no Brasil e no estrangeiro; “é acreditar que é possível desenvolver o semiárido com inovação, responsabilidade e compromisso social e mudar a realidade econômica da população local com trabalho honesto e muita tecnologia; é o que temos feito”. 

Os piauienses do Canto do Buriti dizem que a Itaueira contribuiu e segue contribuindo para a formação de equipes locais bem-preparadas, para a profissionalização das atividades no campo e para a geração de oportunidades de trabalho em áreas que agora têm na fruticultura uma importante fonte de renda. Lá, colaboradores que começaram como aprendizes na fazenda tornaram-se líderes, e famílias que dependiam de atividades sazonais passaram a contar com emprego formal. 

Da comitiva que irá de Fortaleza para Teresina para participar da sessão especial do Poder Legislativo piauiense em homenagem a Carlos Prado fazem parte, entre outros, Fernando Cirino Gurgel, ex-presidente da Fiec; Eliane Brasil, superintendente do Banco do Nordeste no Ceará; Marden Vasconcelos, sócio e diretor comercial da Tijuca Alimentos; e Rita Grangeiro, sócia e diretora da Fazenda Grangeiro. 

Eliane Brasil disse à coluna que a concessão do título de Cidadão Honorário do Piauí ao empresário Carlos Prado “é mais do que justa e oportuna, pois ele e sua Itaueira Agropecuária têm prestado uma grande e importante colaboração ao desenvolvimento econômico não apenas daquele estado, mas da região nordestina, onde suas empresas atuam, também, na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Ceará”.  

Por sua vez, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, disse que o Legislativo piauiense “foi muito feliz ao prestar essa homenagem a Carlos Prado, um agroindustrial cuja história está fortemente lincada ao desenvolvimento do Ceará e do Nordeste”. Opinião idêntica foi transmitida pelo presidente da Faec, Amílcar Silveira, para quem “Carlos Prado é um modelo de empresário e de líder familiar, um homem que nos orgulha a todos”.  

FEIRA DA INDÚSTRIA FIEC TERÁ FÁBRICA DE PÃES 

Vem aí, nos próximos dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos, a Feira da Indústria Fiec, cujo objetivo será mostrar a indústria do Ceará para os cearenses. A feira terá várias novidades, e uma delas será uma fábrica de pães que será montada pelo SIndicato da Indústria de Panificação, o Sindipan, cujo presidente, Alex Martins, informa: durante os dois dias da feira, serão fproduzidos e distribuídos 5 mil pães de vários tipos, inclusive o pão de queijo, o pão sovado, de massa fina, e o croissant. 

O estande do Sindpan terá 100 metros quadrados de área, metade da qual será ocupada pela mini-indústria de panificação, que funcionará a pleno durante toda a feira. 

Para a instalação dessa mini-panificadora, uniram-se o Sindpan, o Grupo M. Dias Branco e a indústria Costa Mendes, que será a responsável pela fabricação dos pães. 

Alex Martns anuncia com entusiasmo: “Vamos produzir pão ao vivo, mostrando todo o processo, desde a preparação da massa até a saída do produto do forno.” 

Na parte frontal do estande, dez padarias convidadas vão apresentar seus produtos ao público. Já confirmaram presença marcas como Cinco Quinas, Paine, Costa Mendes e Panebox, além de outras empresas do setor.   

