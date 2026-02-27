Ceará tem 2º pior rendimento domiciliar per capita do Brasil; veja valores por estado

Pelo segundo ano consecutivo, o Ceará registrou o segundo menor rendimento mensal domiciliar per capita do Brasil em 2025, com o valor de R$ 1.390. O valor é inferior ao salário mínimo daquele ano, que era de R$ 1.518.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (27).

Veja também Negócios Chegam da China os trilhos que faltavam para finalizar a Transnordestina Negócios Maioria dos trabalhadores do CE ganhou até R$ 1.753 em 2025; veja profissões com os menores salários

​O valor cearense também é 60% inferior à média nacional (R$ 2.316), superando apenas o Maranhão, que registrou o menor rendimento do País (R$ 1.219).

Com o resultado, o Estado mantém a mesma posição ocupada em 2024.

​Maiores rendimentos

​No topo da lista, o Distrito Federal detém o maior rendimento mensal do País, registrando R$ 4.538. Na sequência, aparecem São Paulo (R$ 2.956) e Rio Grande do Sul (R$ 2.839). Veja o ranking:

Distrito Federal: R$ 4.538 São Paulo: R$ 2.956 Rio Grande do Sul: R$ 2.839 Santa Catarina: R$ 2.809 Rio de Janeiro: R$ 2.794 Paraná: R$ 2.762 Mato Grosso do Sul: R$ 2.454 Goiás: R$ 2.407 Minas Gerais: R$ 2.353 Mato Grosso: R$ 2.335 Espírito Santo: R$ 2.249 Tocantins: R$ 2.036 Rondônia: R$ 1.991 Roraima(1): R$ 1.878 Rio Grande do Norte: R$ 1.819 Amapá: R$ 1.697 Sergipe: R$ 1.697 Pernambuco: R$ 1.600 Piauí: R$ 1.546 Paraíba: R$ 1.543 Amazonas: R$ 1.484 Bahia: R$ 1.465 Alagoas: R$ 1.422 Pará: R$ 1.420 Acre: R$ 1.392 Ceará: R$ 1.390 Maranhão: R$ 1.219