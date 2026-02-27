Ceará tem 2º pior rendimento domiciliar per capita do Brasil; veja valores por estado
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (27).
Pelo segundo ano consecutivo, o Ceará registrou o segundo menor rendimento mensal domiciliar per capita do Brasil em 2025, com o valor de R$ 1.390. O valor é inferior ao salário mínimo daquele ano, que era de R$ 1.518.
O valor cearense também é 60% inferior à média nacional (R$ 2.316), superando apenas o Maranhão, que registrou o menor rendimento do País (R$ 1.219).
Com o resultado, o Estado mantém a mesma posição ocupada em 2024.
Maiores rendimentos
No topo da lista, o Distrito Federal detém o maior rendimento mensal do País, registrando R$ 4.538. Na sequência, aparecem São Paulo (R$ 2.956) e Rio Grande do Sul (R$ 2.839). Veja o ranking:
- Distrito Federal: R$ 4.538
- São Paulo: R$ 2.956
- Rio Grande do Sul: R$ 2.839
- Santa Catarina: R$ 2.809
- Rio de Janeiro: R$ 2.794
- Paraná: R$ 2.762
- Mato Grosso do Sul: R$ 2.454
- Goiás: R$ 2.407
- Minas Gerais: R$ 2.353
- Mato Grosso: R$ 2.335
- Espírito Santo: R$ 2.249
- Tocantins: R$ 2.036
- Rondônia: R$ 1.991
- Roraima(1): R$ 1.878
- Rio Grande do Norte: R$ 1.819
- Amapá: R$ 1.697
- Sergipe: R$ 1.697
- Pernambuco: R$ 1.600
- Piauí: R$ 1.546
- Paraíba: R$ 1.543
- Amazonas: R$ 1.484
- Bahia: R$ 1.465
- Alagoas: R$ 1.422
- Pará: R$ 1.420
- Acre: R$ 1.392
- Ceará: R$ 1.390
- Maranhão: R$ 1.219
Como o cálculo é feito
Conforme o IBGE, o rendimento domiciliar per capita é a razão entre o total dos rendimentos nominais e o número de residentes de cada domicílio.
O cálculo abrange rendas provenientes do trabalho e de outras fontes, contabilizando todos os ocupantes da residência, inclusive pensionistas, empregados domésticos e seus parentes.