Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem 2º pior rendimento domiciliar per capita do Brasil; veja valores por estado

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (27).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:42)
Negócios
Imagem da Praça do Ferreira em Fortaleza.
Legenda: IBGE divulgou rendimento domiciliar per capita 2025 para Brasil e unidades da federação.
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pelo segundo ano consecutivo, o Ceará registrou o segundo menor rendimento mensal domiciliar per capita do Brasil em 2025, com o valor de R$ 1.390. O valor é inferior ao salário mínimo daquele ano, que era de R$ 1.518.  

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (27).

Veja também

teaser image
Negócios

Chegam da China os trilhos que faltavam para finalizar a Transnordestina

teaser image
Negócios

Maioria dos trabalhadores do CE ganhou até R$ 1.753 em 2025; veja profissões com os menores salários

​O valor cearense também é 60% inferior à média nacional (R$ 2.316), superando apenas o Maranhão, que registrou o menor rendimento do País (R$ 1.219).

Com o resultado, o Estado mantém a mesma posição ocupada em 2024.

​Maiores rendimentos

​No topo da lista, o Distrito Federal detém o maior rendimento mensal do País, registrando R$ 4.538. Na sequência, aparecem São Paulo (R$ 2.956) e Rio Grande do Sul (R$ 2.839). Veja o ranking:

  1. Distrito Federal: R$ 4.538
  2. São Paulo:  R$ 2.956
  3. Rio Grande do Sul:  R$ 2.839
  4. Santa Catarina:  R$ 2.809
  5. Rio de Janeiro:  R$ 2.794
  6. Paraná:  R$ 2.762
  7. Mato Grosso do Sul: R$  2.454
  8. Goiás:  R$ 2.407
  9. Minas Gerais:  R$ 2.353
  10. Mato Grosso:  R$ 2.335
  11. Espírito Santo:  R$ 2.249
  12. Tocantins:  R$  2.036
  13. Rondônia:  R$ 1.991
  14. Roraima(1):  R$ 1.878
  15. Rio Grande do Norte:  R$ 1.819
  16. Amapá:  R$ 1.697
  17. Sergipe:  R$ 1.697
  18. Pernambuco:  R$ 1.600
  19. Piauí:  R$ 1.546
  20. Paraíba:  R$ 1.543
  21. Amazonas:  R$ 1.484
  22. Bahia:  R$ 1.465
  23. Alagoas:  R$ 1.422
  24. Pará:  R$ 1.420
  25. Acre:  R$ 1.392
  26. Ceará: R$ 1.390
  27. Maranhão:  R$  1.219 

​Como o cálculo é feito

​Conforme o IBGE, o rendimento domiciliar per capita é a razão entre o total dos rendimentos nominais e o número de residentes de cada domicílio.

O cálculo abrange rendas provenientes do trabalho e de outras fontes, contabilizando todos os ocupantes da residência, inclusive pensionistas, empregados domésticos e seus parentes.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

Piauienses e cearenses confraternizam-se em torno de Carlos Prado

Assembleia Legislativa homenageou hoje o fundador da Itaueira Agropecuária, entregando-lhe o título de Cidadão do Piauí

Egídio Serpa
Há 32 minutos
Imagem da Praça do Ferreira em Fortaleza.
Negócios

Ceará tem 2º pior rendimento domiciliar per capita do Brasil; veja valores por estado

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (27).

Redação
Há 1 hora
Profissionais da Enel.
Papo Carreira

Enel Ceará abre vagas para curso de formação de eletricista; saiba mais

Capacitação visa preencher vagas de emprego em nove municípios cearenses.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Hospital.
Papo Carreira

ISGH abre seleção para o Hospital Regional de Itapipoca; veja cargos

Interessados devem se candidatar até segunda-feira (2 de março).

Redação
27 de Fevereiro de 2026
José Alberto Bardawil.
Negócios

Morre o empresário José Alberto Bardawil, presidente da TV União

A causa da morte não foi divulgada.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Negócios

Atendimento personalizado e facilidades para PJs são diferencias do Sicredi no Ceará

Instituição garante acesso a crédito, Pix, cartões empresariais, além de consultorias especializadas.

Agência de Conteúdo DN
27 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Piauí homenageia hoje Carlos Prado, fundador da Itaueira

Comitiva de empresários do Ceará irá a Teresina para ver a entrega do título de Cidadão Piauiense no Legislativo do vizinho estado

Egídio Serpa
27 de Fevereiro de 2026
Pessoa usa celular com carteira de trabalho digital.
Negócios

Maioria dos trabalhadores do CE ganhou até R$ 1.753 em 2025; veja profissões com os menores salários

Ranking foi feito pelo Diário do Nordeste a partir da análise de dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Gabriela Custódio
27 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Câmara da Economia Azul do Ceará cria Grupo de Trabalho da Pesca

Esse GT trabalhará para criar as condições de desenvolvimento do setor pesqueiro cearense, buscando novos mercados e agregando valor aos seus produtos

Egídio Serpa
27 de Fevereiro de 2026
Imagem da fábrica em Fortaleza.
Negócios

M. Dias Branco registra queda de 5% na receita internacional com tarifaço dos EUA; veja resultados

O balanço da companhia foi divulgado na noite desta quinta-feira (26).

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

M. Dias Branco fatura R$ 10,4 bilhões em 2025. Lucro de R$ 660 milhões

Bom resultado é fruto, principalmente, da reestruturação comercial e da gestão financeira, diz seu vice-presidente Gustavo Theodósio

Egídio Serpa
26 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6962, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,9 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6962, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,9 milhão

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3622, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3622, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2977 desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 130,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2977 desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 130,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2360 de hoje, 26/02; prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2360 de hoje, 26/02; prêmio é de R$ 8,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1181 de hoje, 26/02; prêmio é de R$ 370 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1181 de hoje, 26/02; prêmio é de R$ 370 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Senai Ceará é o 1º do Brasil em excelência de gestão

Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, festeja a conquista é diz que ela é fruto do trabalho de todos.

Egídio Serpa
26 de Fevereiro de 2026
imagem mostra pátio de aeronaves no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza se torna o terminal com mais salas VIPs do Nordeste

Igor Pires
26 de Fevereiro de 2026
Mulher mexendo em computador.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre inscrições de curso gratuito na área de TI

São ofertadas 60 para mulheres e 60 para pessoas com deficiência.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Judiciário e altos salários: para ficar como está, mude-se tudo

Há uma clara insegurança jurídica que afasta investidores. E a culpa é da alta magistratura do país

Egídio Serpa
26 de Fevereiro de 2026
Foto de programa da receita federal de declaração do Imposto de Renda.
Negócios

Como recuperar o arquivo da declaração do imposto de renda de 2025 se perdi o computador?

É possível obter cópia de declarações realizadas no programa instalado no computador.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Negócios

Feira da Indústria Fiec promove encontro com grandes nomes, inovação e experiências

Encontro está marcado para os dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará. Inscrições são gratuitas e 80 mil visitantes são esperados.

Agência de Conteúdo DN
26 de Fevereiro de 2026
Entrada do setor II da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).
Negócios

Data center do TikTok no Ceará começa a operar em 2027, diz Omnia

Iniciada no último mês de janeiro, a obra já está com a etapa de supressão vegetal concluída.

Gabriela Custódio
26 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Só o agro do Brasil pode garantir comida ao mundo, diz empresário

Luiz Roberto Barcelos, fundador da Agrícola Famosa e consultor empresarial no agronegócio, considera o Ceará a terra da oportunidade

Egídio Serpa
26 de Fevereiro de 2026
Foto da Câmara dos Deputados.
Negócios

Câmara aprova acordo provisório de comércio entre Mercosul e União Europeia

A proposta segue para o Senado Federal.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2892 – Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 6,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2892 – Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2892 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 815 - Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 2,6 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 815 - Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 2,6 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 815 em 25/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6044, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6044, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2929 de hoje, quarta-feira, 25/02; prêmio é de R$ 2,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2929 de hoje, quarta-feira, 25/02; prêmio é de R$ 2,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2929 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,7 milhões.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3621, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3621, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026