Renda dos cearenses, de R$ 1.210, é maior apenas do que o rendimento da população do Maranhão

O rendimento médio mensal domiciliar per capita do Ceará, de R$ 1.210 em 2024, foi maior apenas do que o resultado do Maranhão (R$ 1.078) no Brasil.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (8) pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a Pnad Contínua, o rendimento médio mensal de todas as fontes da população cearense variou 7,5% entre 2024 e 2023.

A pesquisa do IBGE considera o rendimento dos domicílios e dos moradores, detalhando as principais fontes, como rendimento do trabalho, aposentadoria e pensão, aluguel e arrendamento, programas sociais do governo, entre outras fontes.

Tipos de rendimento no Ceará

Conforme os dados, em 2024, a proporção de população residente com rendimento de programas sociais de foi de 15,6% no Ceará e de 9,2% no Brasil.

Já a proporção de população residente com rendimento habitualmente recebido em todos os trabalhos foi de 39,1% no Ceará e de 47% no Brasil.

No Ceará, a proporção de população residente com rendimento de programas sociais (15,6%) se mantém superior em relação à proporção de população residente com rendimento de aposentadoria e pensão (12,8%).

