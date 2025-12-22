Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6909, desta segunda-feira (22/12); prêmio é de R$ 8,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6909 vai sortear um prêmio de R$ 8,5 milhões. O sorteio acontece hoje (22/12), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6909, desta segunda-feira (22/12); prêmio é de R$ 8,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 46 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2865 – Sorteio de segunda-feira, 22/12; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2865 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 46 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2902 de hoje, segunda-feira, 22/12; prêmio é de R$ 3,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2902 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,7 milhões.

A. Seraphim
Há 46 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3569, desta segunda-feira (22/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 46 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 788 - Sorteio de segunda-feira, 22/12; Prêmio de R$ 800 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 788 em 22/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 46 minutos
Foto que contém a ferrovia Transnordestina em funcionamento.
Negócios

Sudene libera mais R$ 815 milhões para Transnordestina

Construção da ferrovia ultrapassa R$ 15 bilhões em investimento público e privado.

Luciano Rodrigues
22 de Dezembro de 2025
Uma mesa contendo diversos volantes de loteria das Loterias Caixa. Ao fundo, há painéis com tabelas e números típicos de apostas. Em primeiro plano, aparecem volantes coloridos, incluindo um da “Lotofacil da Independência”, com campos numéricos para marcação.
Negócios

Saiba como fazer bolão para a Mega da Virada

Neste ano, o valor mínimo do bolão é de R$ 18.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Radicalismo da política cria sandálias de direita e de esquerda

Na campanha eleitoral de 2026, que começou fora do prazo, tudo parece permitido.

Egídio Serpa
22 de Dezembro de 2025
Fluxo de veículos em avenida com três pistas, em Fortaleza.
Automóvel

Com valorização de veículos usados, IPVA 2026 no Ceará ficará mais caro

Apesar do aumento, alíquotas seguem as mesmas de anos anteriores, de 1% a 3,5%.

Paloma Vargas
22 de Dezembro de 2025
Foto de veículos no trânsito ilustra matéria sobre desconto no IPVA.
Automóvel

IPVA 2026: veja como conseguir desconto no pagamento do imposto

Contribuintes que efetuarem pagamento à vista, até 31 de janeiro, terão abatimento.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Festa na energia solar: vem ai o primeiro leilão de baterias

Os novos sistemas de armazenamento garantirão a disponibilidade da energia produzida por usinas solares e eólica

Egídio Serpa
22 de Dezembro de 2025
Gabarito de concurso público.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (22)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Vista parcial da Avenida Zezé Diogo, na Praia do Futuro.
Negócios

Prefeitura quer fazer nova requalificação na Praia do Futuro nos moldes da Beira-Mar

Projeto de requalificação deve começar em 2026 e será do Clube de Engenharia do Ceará até o Caça e Pesca.

Paloma Vargas
22 de Dezembro de 2025
Volante da lotomania.
Negócios

Com prêmios de até R$ 5,5 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (22).

Redação
22 de Dezembro de 2025
Foto de trabalhador assinando carteira de trabalho, imagem ilustrativa para matéria que fala de alta de geração de empregos no Ceará.
Negócios

Pela primeira vez, Ceará tem mais pessoas com carteira assinada do que titulares do Bolsa Família

Dados são do Ministério da Cidadania e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Redação
22 de Dezembro de 2025
Hidrogênio verde para caminhões
Victor Ximenes

Projeto cearense de hidrogênio verde em caminhões recebe R$ 33 mi

Iniciativa pretende criar uma cadeia de transporte de veículos pesados movidos a hidrogênio

Victor Ximenes
22 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Crea Ceará renova-se e promove uma boa revolução

Conselho voltou-se para sua interiorização e inaugurou a Inspetoria Regional do Baixo Jaguaribe. E criou o Cartão do Engenheiro.

Egídio Serpa
22 de Dezembro de 2025
Imagem de infraestrutura de energia elétrica do Brasil.
Negócios

O que deve mudar com a abertura do mercado livre de energia para consumidores residenciais?

Mudança foi uma das propostas aprovadas na Reforma do Setor Elétrico.

Mariana Lemos
21 de Dezembro de 2025
Imagem da logo da Tele-Sena no celular.
Negócios

Tele Sena de Natal: confira o resultado deste domingo (21/12)

Redação
21 de Dezembro de 2025
Cartelas da Mega da Virada 2025.
Negócios

Mega-Sena acumula novamente e último sorteio de 2025 vai pagar R$ 1 bilhão

Ninguém acertou as seis dezenas.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1225 de hoje 20/12; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3568, deste sábado (20/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 313 de hoje 20/12; prêmio é de R$ 13,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6908, deste sábado (20/12); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1155 de hoje, 20/12; prêmio é de R$ 2,0 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2954 deste sábado (20/12); prêmio é de R$ 62,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2334 de hoje, 20/12; prêmio é de R$ 70,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6028, deste sábado (20/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Foto que contém vista do início da avenida Monsenhor Tabosa, na altura do Seminário da Prainha.
Negócios

Evandro rejeita dois projetos de rua coberta da Monsenhor Tabosa e quer nova proposta

Túnel e painéis solares sobre a via foram rejeitados pelo prefeito.

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
20 de Dezembro de 2025
Cartelas da Mega da Virada 2025.
País

Mega da Virada 2025 pode atingir valor histórico de R$ 1 bilhão

Valor final depende de nova acumulação da Mega-Sena.

Redação
20 de Dezembro de 2025