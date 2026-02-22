Veja o resultado da Tele Sena deste domingo (22/02)

O SBT divulga neste domingo (22), o resultado da Tele Sena Semanal de número 92. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 300 mil.

O sorteio é realizado ao vivo pela programação do SBT. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão também ocorre pelo canal no YouTube a partir das 11 horas, ou no site da Tele Sena.

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio.

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: