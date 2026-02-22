Diário do Nordeste
Veja o resultado da Tele Sena deste domingo (22/02)

O sorteio é transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Logo da Tele Sena em cores azul e amarelo vibrantes com efeito 3D.
Legenda: O sorteio da Tele Sena é divulgado pelo SBT.
Foto: Reprodução/SBT.

O SBT divulga neste domingo (22), o resultado da Tele Sena Semanal de número 92. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 300 mil.

O sorteio é realizado ao vivo pela programação do SBT. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão também ocorre pelo canal no YouTube a partir das 11 horas, ou no site da Tele Sena. 

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio.

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

  • Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
  • Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
  • Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
  • Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
  • Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.

