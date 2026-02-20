Estudante é suspeito de esfaquear a ex e a irmã dela em ônibus escolar no Ceará
As vítimas são adolescentes.
Um estudante é suspeito de esfaquear a ex-namorada e a irmã dela em um ônibus escolar, na cidade de Aratuba, no interior do Ceará, nessa quinta-feira (19). Os três são alunos da rede estadual de ensino.
As irmãs são adolescentes. Não há, contudo, confirmação da faixa etária do suspeito. A ocorrência foi registrada enquanto os jovens voltavam para casa.
As agressões ocorreram durante a passagem do veículo pela comunidade de Água Boa, localizada na zona rural de Aratuba.
O suspeito fugiu após o crime e segue foragido. As informações foram confirmadas pela Prefeitura de Aratuba em nota oficial.
A gestão municipal informou que enviou imediatamente uma equipe composta por técnicos das Secretarias de Educação e Saúde, além da Procuradoria do Município, ao Hospital de Canindé, unidade para onde as vítimas foram encaminhadas pelo Samu para atendimento médico.
SAÚDE DAS VÍTIMAS
“Conforme informações obtidas junto à unidade hospitalar, as vítimas encontram-se estáveis e deverão receber alta médica ainda hoje, mediante avaliação da equipe de saúde”, informou a Prefeitura de Aratuba, na noite de quinta.
A nota salientou ainda que todas as providências foram tomadas: “acionamos o conselho tutelar, polícia civil e militar. Nos colocamos à disposição das vítimas para todo o suporte necessário.”
Já a Secretaria da Educação (Seduc), em nota ao Diário do Nordeste nesta sexta-feira (20), confirmou que as duas jovens foram atendidas, receberam alta no mesmo dia e estão fora de perigo.
INVESTIGAÇÕES
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias da ocorrência, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota ao Diário do Nordeste.
A entidade informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou diligências para localizar o suspeito de envolvimento com o crime.
A Delegacia de Polícia Civil de Canindé está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar o caso. As diligências policiais seguem em andamento.
AULAS FORAM MANTIDAS
“A Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 8 vem prestando o apoio necessário à família”, informou ainda a Seduc.
Uma equipe multidisciplinar, composta por psicóloga e assistente social, irá assistir à família ao longo dos próximos dias, além de fazer um trabalho preventivo na escola, a respeito do tema de relacionamentos abusivos.
As aulas na unidade escolar estão mantidas, de acordo com a pasta.