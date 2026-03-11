Capitão da PM flagrado agredindo mulher é liberado em delegacia no mesmo dia do crime

O capitão da Polícia Militar flagrado agredindo e asfixiando uma mulher na noite da última sexta-feira (6), na Praça da Bandeira, em Fortaleza, foi liberado no mesmo dia das agressões sem ter a prisão em flagrante lavrada.

O homem, identificado como Francisco Wellington Alves de Lima, foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, mas teve a saída permitida logo em seguida.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que, no momento da apresentação do suspeito à autoridade policial, a vítima não foi conduzida à delegacia. Ela também não foi identificada na noite do ataque, procedimento necessário para caracterizar a relação afetiva entre os dois e embasar o flagrante por violência doméstica.

A mulher só foi formalmente identificada por uma equipe da Polícia Civil posteriormente.

"No contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a identificação da vítima é indispensável para a correta caracterização do vínculo entre as partes, elemento necessário para a análise jurídica dos fatos", esclarece a PCCE.

Ainda segundo as autoridades, foi instaurado inquérito policial por meio de portaria para apurar o crime de lesão corporal.

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) afirmou que, até o momento, não foi protocolado qualquer auto de prisão em flagrante relacionado a Francisco Wellington Alves de Lima nas unidades judiciárias do Estado.

As investigações estão em andamento para esclarecer o caso.

Agressões

Nas imagens obtidas por meio das câmeras do sistema de videomonitoramento, o homem é flagrado derrubando a vítima no chão, desferindo diversos golpes e em seguida se deitando sobre a mulher na tentativa de sufocá-la.

De acordo com a Guarda, operadores do Centro de Comando e Controle de Fortaleza flagraram a ação criminosa: "diante da situação, os operadores acionaram equipes da Guarda Municipal que estavam nas proximidades. Uma viatura se deslocou rapidamente até o local".

O homem tentou fugir ao perceber a chegada da Guarda Municipal, mas foi capturado e levado à delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele foi liberado na mesma noite das agressões.

Segundo o órgão, quando os guardas abordaram o suspeito, ele se identificou como capitão da reserva remunerada da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A Polícia Militar também se manifestou em nota, confirmando que participou da condução do PM à delegacia e afirmou que"não compactua com desvios de condutas por parte de seus integrantes e repudia toda ação que vá de encontro aos valores e deveres da Corporação".