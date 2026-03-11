Irã diz que não disputará a Copa do Mundo de 2026 após morte de líder do país

O ministro dos Esportes do Irã afirmou nesta quarta-feira (11) que a seleção do país não disputará a Copa do Mundo de 2026. A declaração ocorre em meio à forte escalada do conflito no Oriente Médio após ataques militares que resultaram na morte do líder supremo iraniano.

Segundo o ministro Ahmad Donyamali, o Irã não tem condições de participar do torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. Em entrevista à TV estatal, ele responsabilizou os Estados Unidos pela morte do líder do país e afirmou que a presença no Mundial é impossível nas atuais circunstâncias.

“Considerando que esse regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância podemos participar da Copa do Mundo”, declarou o ministro.

A fala faz referência à morte do aiatolá Ali Khamenei, que, segundo autoridades iranianas, ocorreu após ataques aéreos conduzidos pelos Estados Unidos e Israel no fim de fevereiro. A ofensiva teria atingido alvos estratégicos em Teerã e provocado a morte de diversas autoridades iranianas.

Irã estava classificado para a Copa

A seleção iraniana já havia garantido vaga no Mundial de 2026 nas eliminatórias asiáticas. No sorteio realizado pela FIFA, a equipe caiu no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia.

Todos os jogos do Irã na fase de grupos estavam programados para acontecer em território dos Estados Unidos, país que é uma das sedes do torneio e que, segundo o governo iraniano, participou das ofensivas militares recentes.

Até o momento, a FIFA ainda não se pronunciou oficialmente sobre a declaração do governo iraniano e sobre possíveis impactos no torneio.

Se confirmada, a decisão poderá abrir um impasse esportivo e político às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

Irã seria bem-vindo, segundo Fifa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu durante uma conversa na terça-feira que receberá sem obstáculos a seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte.

"Durante nossa conversa, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é bem-vinda, sem dúvida, para disputar o torneio nos Estados Unidos", que organiza o Mundial com México e Canadá, escreveu o dirigente em sua conta no Instagram.