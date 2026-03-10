Babu é o sétimo eliminado do BBB 26

Babu Santana foi eliminado no sétimo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 68,62% da média de votos. O ator deixou o reality show na noite desta terça-feira (10) após enfrentar Chaiany e Milena na berlinda da semana.

Milena, que já participou de outros paredões da edição, foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 30,91% dos votos do público. Por sua vez, Chaiany teve somente 0,47% dos votos.

Babu é ator e entrou na 26ª edição como um dos veteranos, ex-participantes do programa. Com 46 anos, ele mora no Rio de Janeiro e cresceu no Morro do Vidigal.

O artista começou a carreira no grupo de teatro "Nós do Morro" e ficou conhecido por diversos filmes e novelas, incluindo a cinebiografia do cantor Tim Maia.

No BBB, Babu repercutiu ainda em 2020 após retornar de dez paredões, sendo um recordista do reality. Na época, ele foi eliminado ao enfrentar Rafa Kalimann e Thema Assis.

Veja como foi a formação do paredão

O Paredão desta semana teve a seguinte dinâmica:

Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;

Um emparedado pela dupla de Líderes;

Um mais votado pela Casa;

Contragolpe do mais votado pela Casa;

Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7).

Já no domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão. Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.

Saiba como foi a votação no Confessionário:

Samira votou em Marciele

Leandro Boneco votou em Jordana

Marciele votou em Solange Couto

Juliano Floss votou em Marciele

Solange Couto votou em Jordana

Gabriela votou em Juliano Floss

Breno votou em Jordana

Ana Paula Renault votou em Marciele

Babu Santana votou em Jordana

Milena votou em Jordana

Chaiany votou em Jordana

Jordana votou em Solange Couto

Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.

Como foi a prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas.

Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.

Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.