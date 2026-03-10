Babu é o sétimo eliminado do BBB 26
O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.
Babu Santana foi eliminado no sétimo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 68,62% da média de votos. O ator deixou o reality show na noite desta terça-feira (10) após enfrentar Chaiany e Milena na berlinda da semana.
Milena, que já participou de outros paredões da edição, foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 30,91% dos votos do público. Por sua vez, Chaiany teve somente 0,47% dos votos.
Babu é ator e entrou na 26ª edição como um dos veteranos, ex-participantes do programa. Com 46 anos, ele mora no Rio de Janeiro e cresceu no Morro do Vidigal.
O artista começou a carreira no grupo de teatro "Nós do Morro" e ficou conhecido por diversos filmes e novelas, incluindo a cinebiografia do cantor Tim Maia.
No BBB, Babu repercutiu ainda em 2020 após retornar de dez paredões, sendo um recordista do reality. Na época, ele foi eliminado ao enfrentar Rafa Kalimann e Thema Assis.
Veja como foi a formação do paredão
O Paredão desta semana teve a seguinte dinâmica:
- Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;
- Um emparedado pela dupla de Líderes;
- Um mais votado pela Casa;
- Contragolpe do mais votado pela Casa;
- Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7).
Já no domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão. Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.
Saiba como foi a votação no Confessionário:
- Samira votou em Marciele
- Leandro Boneco votou em Jordana
- Marciele votou em Solange Couto
- Juliano Floss votou em Marciele
- Solange Couto votou em Jordana
- Gabriela votou em Juliano Floss
- Breno votou em Jordana
- Ana Paula Renault votou em Marciele
- Babu Santana votou em Jordana
- Milena votou em Jordana
- Chaiany votou em Jordana
- Jordana votou em Solange Couto
- Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.
Como foi a prova Bate e Volta
A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas.
Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.
Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.