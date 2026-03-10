Kelly Key denuncia vizinho por invasões e ameaças em condomínio no Rio

A cantora e empresária Kelly Key e o marido, Mico Freitas, usaram as redes sociais para denunciar o comportamento de um vizinho que vive próximo à casa da filha do casal, em um condomínio na Freguesia, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo eles, o homem já invadiu residências, fez ameaças e tem atitudes consideradas preocupantes pelos moradores.

De acordo com a artista, o médico Alexandro Silveira já se envolveu em diversos episódios dentro do condomínio e chegou a ser levado à delegacia em algumas ocasiões. “Ele já entrou na casa da vizinha da frente durante a madrugada, já tentou agredir o meu pai com uma barra de ferro, gente, e foi levado à delegacia inúmeras vezes, assim como foi internado inúmeras vezes”, disse a cantora.

Ainda segundo Kelly Key, o vizinho teria desenvolvido comportamentos considerados obsessivos, especialmente em relação às mulheres da família. “Ele tem apresentado comportamentos obsessivos principalmente com as mulheres da minha casa, especialmente com a minha filha. Ontem ele deixou vinho na porta, ele tocou o interfone, ele deixou pizza, ele enfiou um pacote de bolacha no muro que divide a nossa casa”, contou a cantora.

Moradores do condomínio também registraram ocorrências por perturbação do sossego, ameaça e calúnia. Em um dos relatos, o homem teria afirmado ser namorado da filha da cantora. Uma vizinha afirmou ainda que ele costuma circular pelos muros e entrar em propriedades vizinhas.

“Ele fica internado alguns meses, assina a saída por conta própria e volta para casa ainda pior. Hoje ele vive completamente sozinho dentro da casa dele, que é vizinha de parede com a nossa. Ele anda pelos muros das pessoas, ele entra na casa”, apontou ela.

Diante da situação, Kelly Key e Mico Freitas solicitaram que o Ministério Público intervenha no caso e avalie a possibilidade de designar um curador para acompanhar o vizinho. “Então aqui o apelo seria ao Ministério Público para entrasse com uma investigação, para entrar com uma curatela, nomear um curador para para tomar conta a partir de agora ser o responsável por esse senhor, porque ele não pode ser responsável por ele próprio”, disse Mico Freitas no vídeo.

Histórico de denúncias

O médico Alexandro Silveira, conhecido no meio profissional como Alex Mattarazzo, também possui registros de ocorrência feitos por sua ex-mulher na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, conforme o G1.

Em janeiro de 2024, ela afirmou ter sido agredida por ele após uma discussão motivada por ciúmes. Dois meses depois, registrou nova ocorrência ao encontrar uma arma de fogo sob o travesseiro do então marido, alegando ameaça.

A ex-companheira relatou ainda que conviveu por anos com episódios de violência psicológica durante o relacionamento de 26 anos. Após o término, em 2025, ela voltou à delegacia e disse que o médico passou a impedir sua entrada na empresa de estética que ambos administravam.

Na ocasião, ela afirmou ter recebido mensagens de áudio com ameaças diretas. Entre elas: “O seu fim vai ser na clínica psiquiátrica que eu frequentei”, “ Se eu te pegar na empresa vou te matar” e “Você não vai ter paz”.

Após as denúncias, a mulher solicitou o divórcio formal e pediu medidas protetivas de urgência. O caso chegou a ser encaminhado ao Ministério Público, que posteriormente devolveu a investigação à Deam de Jacarepaguá.