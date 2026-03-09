Veja como foi a formação do 8º Paredão do BBB 26 neste domingo (8)

Após intensas articulações entre aliados e adversários, o oitavo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi montado neste domingo (8) e terminou com Babu Santana, Chaiany e Milena na berlinda. Um deles deixará o reality na terça-feira (10).

O Paredão desta semana foi formado assim:

Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;

Um emparedado pela dupla de Líderes;

Um mais votado pela Casa;

Contragolpe do mais votado pela Casa.

Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7). Já neste domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão.

Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.

Saiba como foi a votação no Confessionário

Samira votou em Marciele

Leandro Boneco votou em Jordana

Marciele votou em Solange Couto

Juliano Floss votou em Marciele

Solange Couto votou em Jordana

Gabriela votou em Juliano Floss

Breno votou em Jordana

Ana Paula Renault votou em Marciele

Babu Santana votou em Jordana

Milena votou em Jordana

Chaiany votou em Jordana

Jordana votou em Solange Couto

Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.

Prova Bate e Volta

Babu, Chaiany e Jordana disputaram a Prova Bate e Volta, que foi dividida em três fases curtas.

Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.

Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.