Veja como foi a formação do 8º Paredão do BBB 26 neste domingo (8)
Babu Santana, Chaiany e Milena estão na berlinda.
Após intensas articulações entre aliados e adversários, o oitavo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi montado neste domingo (8) e terminou com Babu Santana, Chaiany e Milena na berlinda. Um deles deixará o reality na terça-feira (10).
O Paredão desta semana foi formado assim:
- Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;
- Um emparedado pela dupla de Líderes;
- Um mais votado pela Casa;
- Contragolpe do mais votado pela Casa.
Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7). Já neste domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão.
Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.
Veja também
Saiba como foi a votação no Confessionário
Samira votou em Marciele
Leandro Boneco votou em Jordana
Marciele votou em Solange Couto
Juliano Floss votou em Marciele
Solange Couto votou em Jordana
Gabriela votou em Juliano Floss
Breno votou em Jordana
Ana Paula Renault votou em Marciele
Babu Santana votou em Jordana
Milena votou em Jordana
Chaiany votou em Jordana
Jordana votou em Solange Couto
Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.
Veja também
Prova Bate e Volta
Babu, Chaiany e Jordana disputaram a Prova Bate e Volta, que foi dividida em três fases curtas.
Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.
Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.