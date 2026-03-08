Diário do Nordeste
Milena e Jonas brigam na frente de Ivete Sangalo após festa no BBB 26

Festa Ivete Sangalo tem discussão entre participantes e articulações de voto no BBB 26

Zoeira
Ivete Sangalo chegou a intervir em uma discussão entre Milena e Jonas.
Legenda: Ivete Sangalo chegou a intervir em uma discussão entre Milena e Jonas.
Foto: Reprodução/TV Globo

A madrugada deste domingo (8) foi marcada por tensão dentro da casa do BBB 26, mesmo durante a festa comandada por Ivete Sangalo. Enquanto a cantora realizava um show com sucessos e circulava pelos ambientes da casa, participantes protagonizaram discussões, trocaram provocações e conversaram sobre possíveis estratégias de voto para o próximo Paredão.

Um dos momentos de maior tensão ocorreu entre Milena e Jonas Sulzbach, que voltaram a se desentender diante da artista. A discussão aconteceu enquanto Ivete fazia um tour pela casa e conversava com os brothers na cozinha.

Veja trechos da confusão:

Durante o diálogo, a cantora perguntou sobre a divisão de alimentos na Xepa. Nesse momento, Jonas comentou: “Hoje a Milena e o Juliano [Floss] pegaram o ovo que sobrou”. Milena reagiu em seguida: “Também não fui eu quem comeu os dez ovos da Xepa”.

A conversa seguiu enquanto Ivete continuava a interação com os participantes. Mais cedo, no início da festa, os dois já haviam trocado provocações na frente da cantora. Na ocasião, Milena contou que havia tirado Jonas do VIP e o colocado na Xepa como parte do Castigo do Monstro.

Plano contra Ana Paula

Além do clima de festa, a noite também foi marcada por movimentações de jogo. Durante conversas entre os participantes, Alberto Cowboy afirmou que pretende ver Ana Paula Renault enfrentando Babu Santana no próximo Paredão. Já Samira circulou entre os brothers tentando reunir votos.

Ainda ao longo da festa, Milena afirmou que ficou com “peso na consciência” após ter indicado Babu para a berlinda em uma das formações de Paredão da temporada.

