Jonas, um dos líderes da semana do Big Brother Brasil (BBB) 26, foi escolhido por Milena, Anjo da semana, para o Castigo do Monstro desta semana no BBB 26.

A definição ocorreu no fim da tarde deste sábado (7), logo após Milena vencer a disputa que dá ao proprietário do colar a capacidade de imunizar um dos confinados.

O nome do castigo do Monstro da semana é Esponja. A explicação foi lida por Milena.

"O Castigo do Monstro dessa semana vai ser bem molhado. Quando tocar a música, o Monstro deve ir para o seu cantinho e começar a transportar água de um lado pro outro. Para isso, ele usará apenas uma esponja. Ele terá um tempo pré-determinado pra fazer esse trabalho. Caso não consiga cumprir o desafio dentro do tempo determinado, não poderá sair do local até finalizar a rodada seguinte", explicou o anjo da semana.

Milena escolheu Jonas, um dos líderes da semana ao lado de Alberto Cowboy. Ele perde 300 estalecas, sai do VIP e vai para a Xepa.

Na edição ao vivo deste sábado, Milena e Jonas deverão, em consenso, escolher uma pessoa para ir direto ao paredão. Caso não decidam em conjunto, os dois vão direto para o paredão.