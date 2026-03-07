'Caldeirão com Mion' recebe Lilia Cabral e Marcos Caruso neste sábado (7)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (7), na TV Globo, recebe Lilia Cabral e Marcos Caruso, dois dos maiores nomes da televisão brasileira. Além disso, haverá uma homenagem ao autor de novelas Manoel Carlos.

Haverá ainda uma apresentação de Supla e de seu irmão, João Suplicy, tocando como "Brothers Of Brazil". "Muito obrigado Marcos Mion pelo convite e por toda diversão de participar do programa. Sempre um prazer estar aí!", escreveu Supla no Instagram.

Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (7)?

O "Caldeirão com Mion" começa às 16h15. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.