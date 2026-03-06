Preta Gil vai ganhar série documental no Globoplay

Preta Gil será homenageada em uma série documental no Globoplay, o streaming da Rede Globo. A produção foi anunciada pela Conspiração Filmes nessa quinta-feira (5). A artista, filha de Gilberto Gil, faleceu em julho do ano passado, aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal.

Segundo a produtora, o documentário terá quatro episódios e revisitará a caminhada de Preta desde a infância até a consolidação musical, empresarial e como "figura potente diante de diversas lutas".

Serão apresentados arquivos e depoimentos de familiares e amigos.

Veja também Zoeira '5 meses': Gilberto Gil homenageia filha Preta Gil nas redes sociais Zoeira Preta Gil é homenageada com drones e show de luzes no Carnaval de Salvador

Sobre a série

A série será dirigida por Mini Kerti e produzida por Carolina Jabor, Renata Brandão e Luísa Barbosa. O roteiro é de Vitor Nascimento e a produção associada é de Flora Gil, madrasta de Preta.