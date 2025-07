Preta Gil morre aos 50 anos, vítima de câncer

A cantora Preta Gil faleceu neste domingo (20) aos 50 anos devido a complicações em decorrência de um câncer. A artista estava nos Estados Unidos em busca de tratamentos alternativos. A morte foi confirmada pela assessoria da artista em postagem nas redes sociais.

"É com imensa dor e profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa amada Preta Gil", inicia a nota. A postagem lembrou a força da artista, sua dedicação como mãe e avó e como ela inspirou mulheres.

"Sabemos o quanto sua luta foi dura, e o quanto ela desejava viver. Ela não desistiu nem por um instante. É esse amor pela vida, essa história de força e resiliência, que permanecerá eternamente em nossos corações", finaliza o comunicado.

Foto: Reprodução/ Instagram

Cantora tratava câncer desde 2023

O diagnóstico do câncer colorretal aconteceu em janeiro de 2023 e ela passou por remissão no final do mesmo ano. Contudo, em agosto do ano passado a doença voltou em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Em junho, a assessoria de Preta Gil havia informado que ela ainda ficaria mais dois meses nos Estados Unidos.

Ela estava hospedada em Nova York e chegou a receber visitas de diversos amigos e familiares, como Bela Gil, Cláudia Raia, Nicolas Prattes, Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Carolina Dieckmann.