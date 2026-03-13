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Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', indicado ao Oscar 2026, é capa da Elle

Atriz interpretou Dona Sebastiana no longa que concorre a quatro categorias.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:49)
Zoeira
Imagem de Tânia Maria, atriz do indicado ao Oscar 2026, O Agente Secreto, para matéria sobre capa da Elle.
Legenda: Tânia não vai viajar para a cerimônia do Oscar 2026.
Foto: Divulgação e Reprodução/Elle.

A atriz Tânia Maria, grande destaque do filme "O Agente Secreto", é a capa do volume 23 da Elle impressa, dedicada ao cinema. Com 79 anos, a atriz deu vida à personagem Dona Sebastiana no filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. 

No próximo domingo (15), a produção concorre a quatro categorias na 98ª cerimônia do Oscar. Com Wagner Moura, o filme disputa nas categorias: "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional", "Melhor Ator" e "Melhor Direção de Elenco".

Tânia é natural de Seridó, Rio Grande do Norte, e está em duas capas da Elle e em 12 páginas da revista. O ensaio fotográfico foi realizado por Wallace Domingues, enquanto a entrevista foi conduzida pela editora de cultura, Bruna Bittencourt, e pela jornalista Mariane Morisawa.

 

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"O Agente Secreto" é uma ficção histórica que aborda o período da Ditadura Militar no Brasil. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura, o filme conta com indicações ao Oscar de: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. 

Ambientado em 1977, o longa-metragem acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor especialista em tecnologia que deixa São Paulo rumo a Recife em busca de um recomeço e para escapar de um passado misterioso.

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