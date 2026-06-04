Virgínia Fonseca e Zé Felipe são investigados pela PF por movimentação de R$ 22,4 mi

A influenciadora Virgínia Fonseca e o ex-marido dela e cantor Zé Felipe são alvo de investigação da Polícia Federal após instituições financeiras informarem movimentações suspeitas ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

As transações envolvem a Talismã Digital, empresa de mídias digitais em que os dois eram sócios até 2025, quando anunciaram o término – o divórcio saiu em tempo recorde, pouco mais de um mês. As informações são do jornal Extra.

São investigadas transações suspeitas realizadas entre março e setembro de 2024. A Talismã Digital, que hoje pertence apenas a Virgínia, recebeu um total de R$ 22,4 milhões nesse período.

O que chamou atenção, e fez com que o Banco Santander fizesse a comunicação ao COAF, foi a forma de transferência desse valor.

Do total, R$ 21,4 milhões foram enviados em 44 transações via PIX, enquanto R$ 1 milhão foi transferido em 18 transações via TED.

Veja também É Hit Ana Castela lança clipe com supostas referências a Virginia e Zé Felipe

Empresa pequena fez as transferências

Outro elemento também colocou a Polícia Federal em alerta durante a investigação. A empresa que realizou a transferência da maior parte do dinheiro investigado foi a AMP Pay Marketing e Negócios.

Do total de R$ 22,8 milhões, essa empresa fez a transferência de R$ 17,7 mi.

O problema é que a AMP Pay Marketing e Negócios está registrada no Simples Nacional.

Isso significa que ela deveria faturar, no máximo, R$ 4,8 milhões por ano – menos de um terço do valor que a empresa transferiu para a empresa de Virgínia.

Atualmente, a empresa funciona em um box alugado na cidade de Itajaí, no interior de Santa Catarina.

Resposta de Virgínia

A assessoria jurídica de Virgínia respondeu aos questionamentos sobre a investigação em andamento na Polícia Federal, primeiro publicada em reportagem da revista Piauí.

Segundo a nota, os recursos recebidos são de “campanhas publicitárias devidamente contratadas”. Ainda segundo os advogados, os valores foram declarados inclusive com nota fiscal.