Entenda inflamação no sistema nervoso que atingiu o influenciador Lito Sousa

O influenciador Lito Sousa, conhecido por produzir conteúdos sobre segurança aérea, recebeu o diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central (SNC). Essa condição foi descoberta em meio a um tratamento de câncer de próstata.

Essa inflamação é conhecida por atingir diversas áreas do corpo, como:

Cérebro,

Medula espinhal

Meninges.

Conforme a CNN Brasil, essas inflamações podem ser causadas pelo próprio sistema imunológico, que ataca células saudáveis do corpo, ou por agentes infecciosos, como vírus e bactérias.

Os sinais da doença começaram cerca de 20 dias antes da internação, com Lito sentindo dormência no braço esquerdo e a perda dos movimentos finos.

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Sintomas das doenças inflamatórias do sistema nervoso central (SNC)

Os sintomas vão variar a depender do paciente e da área afetada. Dentre os sinais que podem surgir, estão:

Dores de cabeça;

Confusão mental;

Fraqueza muscular;

Alterações sensoriais.

No caso de Lito Sousa, os médicos estão tentando estabilizar o quadro neurológico para definir os próximos passos do tratamento oncológico.

Câncer foi descoberto durante exame de rotina

Em julho, Lito Sousa revelou que foi diagnosticado com um câncer de próstata. Ele contou aos seguidores que descobriu a doença ao fazer exames de rotina e precisará passar por uma cirurgia. Segundo ele, o tumor é um adenocarcinoma na próstata classificado como de agressividade "intermediária".

A cirurgia faz parte do tratamento e, como em qualquer procedimento cirúrgico, existe a possibilidade de complicações, conforme o influencer.

Além do câncer de próstata, o especialista em aviação afirmou ter descoberto um tumor benigno no reto — parte final do intestino grosso.

"Eu sempre me cuidei e faço exames de rotina. Mesmo fazendo check-up de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente", afirmou.