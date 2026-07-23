Entenda inflamação no sistema nervoso que atingiu o influenciador Lito Sousa

Ele ainda está realizaando um tratamento contra um câncer de próstata.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 18:03
capa da noticia
Legenda: Influenciador compartilhou quadro de saúde com os seguidores nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram/@lito.

O influenciador Lito Sousa, conhecido por produzir conteúdos sobre segurança aérea, recebeu o diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central (SNC). Essa condição foi descoberta em meio a um tratamento de câncer de próstata. 

Essa inflamação é conhecida por atingir diversas áreas do corpo, como: 

  • Cérebro, 
  • Medula espinhal
  • Meninges. 

Conforme a CNN Brasil, essas inflamações podem ser causadas pelo próprio sistema imunológico, que ataca células saudáveis do corpo, ou por agentes infecciosos, como vírus e bactérias. 

Os sinais da doença começaram cerca de 20 dias antes da internação, com Lito sentindo dormência no braço esquerdo e a perda dos movimentos finos. 

Veja também

Imagem da notícia: Xuxa revela desejo de trazer turnê 'O Último Voo da Nave' para Fortaleza
Zoeira

Xuxa revela desejo de trazer turnê 'O Último Voo da Nave' para Fortaleza
Imagem da notícia: Lito Sousa, mecânico de aviação e dono do Canal Aviões e Músicas, revela diagnóstico de câncer de próstata
País

Lito Sousa, mecânico de aviação e dono do Canal Aviões e Músicas, revela diagnóstico de câncer de próstata

Sintomas das doenças inflamatórias do sistema nervoso central (SNC)

Os sintomas vão variar a depender do paciente e da área afetada. Dentre os sinais que podem surgir, estão: 

  • Dores de cabeça; 
  • Confusão mental; 
  • Fraqueza muscular; 
  • Alterações sensoriais. 

No caso de Lito Sousa, os médicos estão tentando estabilizar o quadro neurológico para definir os próximos passos do tratamento oncológico. 

Câncer foi descoberto durante exame de rotina 

Em julho, Lito Sousa revelou que foi diagnosticado com um câncer de próstata. Ele contou aos seguidores que descobriu a doença ao fazer exames de rotina e precisará passar por uma cirurgia. Segundo ele, o tumor é um adenocarcinoma na próstata classificado como de agressividade "intermediária".

A cirurgia faz parte do tratamento e, como em qualquer procedimento cirúrgico, existe a possibilidade de complicações, conforme o influencer.

Além do câncer de próstata, o especialista em aviação afirmou ter descoberto um tumor benigno no reto — parte final do intestino grosso.

"Eu sempre me cuidei e faço exames de rotina. Mesmo fazendo check-up de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente", afirmou.

Assuntos Relacionados
Produtos/ser saúde

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Entenda inflamação no sistema nervoso que atingiu o influenciador Lito Sousa

2

Roberto Carlos passa por cirurgia na vesícula e é internado

3

Xuxa revela desejo de trazer turnê 'O Último Voo da Nave' para Fortaleza

4

Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa

5

Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Entenda inflamação no sistema nervoso que atingiu o influenciador Lito Sousa
Zoeira

Entenda inflamação no sistema nervoso que atingiu o influenciador Lito Sousa

Ele ainda está realizaando um tratamento contra um câncer de próstata.

Redação

Há 21 minutos

Imagem da notícia Roberto Carlos passa por cirurgia na vesícula e é internado
Zoeira

Roberto Carlos passa por cirurgia na vesícula e é internado

Procedimento realizado pelo cantor costuma ser indicado para conter cálculos biliares.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Xuxa revela desejo de trazer turnê 'O Último Voo da Nave' para Fortaleza
Zoeira

Xuxa revela desejo de trazer turnê 'O Último Voo da Nave' para Fortaleza

Apresentadora comentou sobre a vontade de fazer a despedida dos palcos na Capital cearense.

Redação

Imagem da notícia Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa
Zoeira

Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa

Com o tema "A energia você sente", a festa será realizada entre os dias 23 e 26 de julho.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix
Zoeira

Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix

Mensagem escrita para a filha quando ela estava prestes a completar cinco anos foi publicada em livro.

Redação

Imagem da notícia Jão está voltando? Fãs apontam retorno do artista que está há mais de um ano longe dos palcos
Zoeira

Jão está voltando? Fãs apontam retorno do artista que está há mais de um ano longe dos palcos

O último show do artista foi em março de 2025, durante o festival Lollapalooza.

Redação

Imagem da notícia Justiça manda Virginia apagar conteúdos sobre bets em até 48 horas
Zoeira

Justiça manda Virginia apagar conteúdos sobre bets em até 48 horas

A decisão foi proferida pela Justiça do Distrito Federal.

Redação

Imagem da notícia Grávida, atriz Isabella Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose: 'Fiquei desesperada'
Zoeira

Grávida, atriz Isabella Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose: 'Fiquei desesperada'

Apesar do susto, ela iniciou o tratamento com rapidez e o bebê não foi afetado pela infecção.

Redação

Imagem da notícia Ex de Preta Gil publica comentário ameaçador após documentário sobre a artista
Zoeira

Ex de Preta Gil publica comentário ameaçador após documentário sobre a artista

O documentário Preta – Eu Não Ando Só foi lançado neste ano, e está disponível na plataforma Globoplay.

Redação

Imagem da notícia João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos
Zoeira

João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos

Artista faleceu na madrugada desta terça-feira (21).

Redação