Xuxa revela desejo de trazer turnê 'O Último Voo da Nave' para Fortaleza

A apresentadora e cantora Xuxa já está nos últimos preparativos para "O Último Voo da Nave", sua turnê de despedida dos palcos. A estrela da televisão tem encontro marcado com fãs de diversas cidades brasileiras, com estreia em São Paulo no próximo sábado (25), e revelou o desejo trazer o evento para Fortaleza em breve.

Em entrevista ao site Hugo Gloss, Xuxa comentou sobre a gradiosidade da produção e as dificuldades de levar a estrutura para outras regiões, mas que está avaliando as possibilidades de estender a turnê.

“Eu gostaria de fazer show no Nordeste, que ainda não está fechado, mas eu quero fazer muito show no Nordeste, na minha linda Recife ou em Fortaleza”, contou.

"Espero que as pessoas entendam que eu gostaria, sim, de viajar o Brasil inteiro e quiçá terminar essa trajetória da nave na Argentina, que é o meu grande sonho, mas se não der também, está tudo certo“, completou.

Em Fortaleza, a rainha dos baixinhos realizou apresentações e passagens pelo menos oito vezes nas últimas três décadas.

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"O Último Voo da Nave" tem shows confirmados nas cidades de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Megaestrutura

Xuxa também adiantou detalhes da nova nave, construída em Amsterdã pela mesma equipe que trabalhou com Beyoncé na Cowboy Carter Tour.

Segundo a artista, a estrutura chegou ao Brasil na semana passada e poderá ser vista em 360 graus. Ela prometeu impactar o público com uma estrutura inédita, que superou suas expectativas.

"Eu imaginava minha nave, mas ela ficou mais bonita do que a minha imaginação. E o engraçado é que eu mandei para a Sasha, na hora [que eu vi], eu falei: ‘Sasha, olha que coisa linda’, e ela mandou a mesma coisa: ‘Mãe, tá mais bonita do que eu imaginava'", revelou.

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Vivendo um mix de emoções, a rainha dos baixinhos comentou sobre a expectativa de encontrar os fãs no palco depois de tantos anos.

"Estou ansiosa, nervosa, cansada. Curiosa para ver a carinha das pessoas, saber o que elas vão sentir na hora. É um misto de um monte de coisa. Estou muito preocupada que tudo dê certo. Eu não sento num banquinho com violão e canto, porque eu não tenho voz, mas então é uma proposta de uma experiência, onde todo mundo possa ver e reviver coisas do passado com cara de futuro”, explicou.

Balé incluindo ex-Paquitas

Outro elemento inédito que marcará "O Último Voo da Nave" é que a apresendora estará acompanhada de um balé com 18 integrantes, incluindo várias ex-Paquitas.

"Eu tenho as minhas ex-Paquitas que eu não consegui trazer todas, são 14 Paquitas. Quem podia vir, vai estar”, reforçou.

Repertório

A turnê conta com uma setlist recheada de sucessos, com o total de 31 músicas. O clássico "Ilariê" contará com versões em português, inglês e espanhol, pela primeira vez, fazendo referência ao impacto da carreira internacional que a artista conquistou ao longo dos anos.

Outras canções, como “Festa do Estica e Puxa”, terão trechos tocados em pout-porris.

A maior apresentação está marcada para o dia 20 de dezembro, no estádio Maracanã, com transmissão pela Globo e Multishow. Para esse show, Xuxa já pensou em duas convidadas especiais.

"Ivete e a Anitta. Mas eu tenho que ver se elas podem, porque no Maracanã, se eu pudesse, eu queria muito”, revelou.

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