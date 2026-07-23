Xuxa revela desejo de trazer turnê 'O Último Voo da Nave' para Fortaleza

Apresentadora comentou sobre a vontade de fazer a despedida dos palcos na Capital cearense.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 10:25
capa da noticia
Legenda: Xuxa passou por Fortaleza pelo menos oito vezes nas últimas três décadas.
Foto: Divulgação/Blad Meneghel.

A apresentadora e cantora Xuxa já está nos últimos preparativos para "O Último Voo da Nave", sua turnê de despedida dos palcos. A estrela da televisão tem encontro marcado com fãs de diversas cidades brasileiras, com estreia em São Paulo no próximo sábado (25), e revelou o desejo trazer o evento para Fortaleza em breve.

Em entrevista ao site Hugo Gloss, Xuxa comentou sobre a gradiosidade da produção e as dificuldades de levar a estrutura para outras regiões, mas que está avaliando as possibilidades de estender a turnê.

 “Eu gostaria de fazer show no Nordeste, que ainda não está fechado, mas eu quero fazer muito show no Nordeste, na minha linda Recife ou em Fortaleza”, contou.

"Espero que as pessoas entendam que eu gostaria, sim, de viajar o Brasil inteiro e quiçá terminar essa trajetória da nave na Argentina, que é o meu grande sonho, mas se não der também, está tudo certo“, completou.

Em Fortaleza, a rainha dos baixinhos realizou apresentações e passagens pelo menos oito vezes nas últimas três décadas.

>> Relembre passagens da apresentadora Xuxa em Fortaleza

"O Último Voo da Nave" tem shows confirmados nas cidades de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Megaestrutura

Xuxa também adiantou detalhes da nova nave, construída em Amsterdã pela mesma equipe que trabalhou com Beyoncé na Cowboy Carter Tour.

Segundo a artista, a estrutura chegou ao Brasil na semana passada e poderá ser vista em 360 graus. Ela prometeu impactar o público com uma estrutura inédita, que superou suas expectativas.

"Eu imaginava minha nave, mas ela ficou mais bonita do que a minha imaginação. E o engraçado é que eu mandei para a Sasha, na hora [que eu vi], eu falei: ‘Sasha, olha que coisa linda’, e ela mandou a mesma coisa: ‘Mãe, tá mais bonita do que eu imaginava'", revelou.

Veja também

Imagem da notícia: Em novo 'Só Para Baixinhos', Xuxa usa IA, faz feat com Angélica e aposta em animação e homenagens
Zoeira

Em novo 'Só Para Baixinhos', Xuxa usa IA, faz feat com Angélica e aposta em animação e homenagens
Imagem da notícia: Xuxa divulga capa de novo álbum, 'Só Para Baixinhos 14', com referência aos anos 1980; veja
Zoeira

Xuxa divulga capa de novo álbum, 'Só Para Baixinhos 14', com referência aos anos 1980; veja

Vivendo um mix de emoções, a rainha dos baixinhos comentou sobre a expectativa de encontrar os fãs no palco depois de tantos anos. 

"Estou ansiosa, nervosa, cansada. Curiosa para ver a carinha das pessoas, saber o que elas vão sentir na hora. É um misto de um monte de coisa. Estou muito preocupada que tudo dê certo. Eu não sento num banquinho com violão e canto, porque eu não tenho voz, mas então é uma proposta de uma experiência, onde todo mundo possa ver e reviver coisas do passado com cara de futuro”, explicou.

Balé incluindo ex-Paquitas

Outro elemento inédito que marcará "O Último Voo da Nave" é que a apresendora estará acompanhada de um balé com 18 integrantes, incluindo várias ex-Paquitas.

"Eu tenho as minhas ex-Paquitas que eu não consegui trazer todas, são 14 Paquitas. Quem podia vir, vai estar”, reforçou.

Repertório

A turnê conta com uma setlist recheada de sucessos, com o total de 31 músicas. O clássico "Ilariê" contará com versões em português, inglês e espanhol, pela primeira vez, fazendo referência ao impacto da carreira internacional que a artista conquistou ao longo dos anos.

Outras canções, como “Festa do Estica e Puxa”, terão trechos tocados em pout-porris. 

A maior apresentação está marcada para o dia 20 de dezembro, no estádio Maracanã, com transmissão pela Globo e Multishow. Para esse show, Xuxa já pensou em duas convidadas especiais.

"Ivete e a Anitta. Mas eu tenho que ver se elas podem, porque no Maracanã, se eu pudesse, eu queria muito”, revelou.

Shows

  • 25 de julho — São Paulo (Nubank Parque);
  • 31 de julho — São Paulo;
  • 26 de setembro — Curitiba (Arena da Baixada);
  • 14 de novembro — Belo Horizonte (Arena MRV);
  • 20 de dezembro — Rio de Janeiro (Maracanã).
Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Xuxa revela desejo de trazer turnê 'O Último Voo da Nave' para Fortaleza

2

Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa

3

Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix

4

Jão está voltando? Fãs apontam retorno do artista que está há mais de um ano longe dos palcos

5

Justiça manda Virginia apagar conteúdos sobre bets em até 48 horas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Xuxa revela desejo de trazer turnê 'O Último Voo da Nave' para Fortaleza
Zoeira

Xuxa revela desejo de trazer turnê 'O Último Voo da Nave' para Fortaleza

Apresentadora comentou sobre a vontade de fazer a despedida dos palcos na Capital cearense.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa
Zoeira

Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa

Com o tema "A energia você sente", a festa será realizada entre os dias 23 e 26 de julho.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix
Zoeira

Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix

Mensagem escrita para a filha quando ela estava prestes a completar cinco anos foi publicada em livro.

Redação

Imagem da notícia Jão está voltando? Fãs apontam retorno do artista que está há mais de um ano longe dos palcos
Zoeira

Jão está voltando? Fãs apontam retorno do artista que está há mais de um ano longe dos palcos

O último show do artista foi em março de 2025, durante o festival Lollapalooza.

Redação

Imagem da notícia Justiça manda Virginia apagar conteúdos sobre bets em até 48 horas
Zoeira

Justiça manda Virginia apagar conteúdos sobre bets em até 48 horas

A decisão foi proferida pela Justiça do Distrito Federal.

Redação

Imagem da notícia Grávida, atriz Isabella Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose: 'Fiquei desesperada'
Zoeira

Grávida, atriz Isabella Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose: 'Fiquei desesperada'

Apesar do susto, ela iniciou o tratamento com rapidez e o bebê não foi afetado pela infecção.

Redação

Imagem da notícia Ex de Preta Gil publica comentário ameaçador após documentário sobre a artista
Zoeira

Ex de Preta Gil publica comentário ameaçador após documentário sobre a artista

O documentário Preta – Eu Não Ando Só foi lançado neste ano, e está disponível na plataforma Globoplay.

Redação

Imagem da notícia João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos
Zoeira

João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos

Artista faleceu na madrugada desta terça-feira (21).

Redação

Imagem da notícia Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho
Zoeira

Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho

A criança, que ficou os dois últimos meses com a empresária, agora irá passar uns dias com o pai.

Redação

Imagem da notícia Atriz de ‘Godzilla vs. Kong’, Kaylee Hottle morre aos 18 anos
Zoeira

Atriz de ‘Godzilla vs. Kong’, Kaylee Hottle morre aos 18 anos

O óbito foi confirmado pelo pai dela, Joshua Hottle.

Redação