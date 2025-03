Xuxa divulga capa de novo álbum, 'Só Para Baixinhos 14', com referência aos anos 1980; veja

A apresentadora e cantora Xuxa Meneghel revelou a capa do seu novo álbum, nessa quinta-feira (20), nas redes sociais. Intitulado "Só Para Baixinhos 14", o visual do disco faz referência ao "Xou da Xuxa", de 1986, e deve ser lançado em plataformas digitais no fim deste mês.

"Essa é a capa do meu novo XSPB 14. Tô tão feliz, espero que vcs curtam", escreveu ao compartilhar a imagem. Na nova capa, Xuxa aparece usando uma roupa repleta de bichos de pelúcia e em uma posição semelhante à feita por ela no álbum dos anos 1980. (Veja comparação abaixo)

Legenda: Nova obra ficará disponível nas plataformas virtuais no dia do aniversário de 62 anos da artista Foto: reprodução

Os fãs da artista aprovaram o visual do novo do disco: "Essa capa está perfeita. Amei os ursinhos", comentou um internauta na postagem dela. "Que sacada incrível! Essa id [identidade] visual marcou muito os produtos nos anos 80", destacou outro.

Em uma série de vídeos compartilhados nos Stories, Xuxa explicou que o projeto é voltado, principalmente, para o público infantil, mas toda a família poderá ouvir.

"XSBP 1, 2, 3... e 14, normalmente, é de zero a seis anos, mas sei que a gente consegue pegar bem mais. [...] Vou me arriscar dizendo que é de zero a oito anos. Mas tenho certeza que os baixinhos que cresceram comigo, e que agora já têm baixinhos, e alguns são até vovó e vovô, vão curtir também."

"Só Para Baixinhos 14" está previsto para chegar às plataformas digitais em 27 de março, dia do aniversário da apresentadora, que completa 62 anos em 2025.

