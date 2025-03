Ceará x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Mais um capítulo da história centenária do Clássico-Rei será decidido, neste sábado (22), na Arena Castelão. Ceará e Fortaleza entram em campo, às 16h30, para a grande final do Campeonato Cearense de 2025. Por ter terminado com melhor campanha na classificação geral, o time alvinegro tem o mando de campo no segundo jogo da decisão.

Enquanto o Vovô tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro duelo por 1 a 0, com gol de Fernando Sobral, o Leão precisa vencer por um gol de diferença para levar às penalidades. Caso o tricolor vença por mais de dois gols, o troféu vai para o Pici. As duas equipes têm 46 títulos estaduais cada

O Alvinegro chega embalado para o segundo jogo da final. O time de Léo Condé vem numa sequência de 13 jogos de invencibilidade na temporada, com 11 vitórias e 2 empates. Quando o assunto é Clássico-Rei, o Vovô não perde para o maior rival desde 2023, com sete duelos, três vitórias alvinegras e quatro empates.

Ao contrário do rival, o Leão do Pici vive momento de instabilidade no ano, com uma sequência de apenas duas vitórias nos últimos oito jogos. Sob o comando do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda levantou o troféu de campeão cearense em três oportunidades e tenta quebrar mais um tabu com o tricolor.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão da TV Verdes Mares, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

Com o time todo alternativo, o Ceará bateu a Juazeirense por 2 a 0, no meio de semana, pela Copa do Nordeste. A estratégia de Condé foi poupar os titulares para o segundo jogo da final do estadual. Os jogadores relacionados para o duelo de hoje tiveram uma semana cheia de treinos em Porangabuçu.

O Vozão não tem baixas em relação ao time que jogou diante do Fortaleza no sábado passado. Com isso, o comandante alvinegro deve repetir a mesma escalação que iniciou a partida anterior. Por outro lado, o time tem retornos de atletas que se recuperaram de lesões, são os casos de Rafael Ramos e Jorge Recalde, que atuaram contra o time baiano no meio de semana.

O centroavante Pedro Raul é quem puxa a responsabilidade no ataque do Ceará ao lado de Aylon e Fernandinho. O camisa 9 já tem quatro gols marcados e uma assistência em cinco jogos. Os outros dois têm três bolas na rede este ano cada.

Destaque nos últimos jogos foi o paraguaio Galeano, que participou diretamente de quatro gols nos últimos três jogos. O atleta deixa uma pulga atrás da orelha de Léo Condé sobre a ponta-direita do Vovô, tendo marcado gols diante do Confiança-SE e dois contra a Juazeirense-BA.

O Clássico-Rei deste sábado é o terceiro de Léo Condé no comando do Ceará, tendo vencido pela fase de grupos e a primeira final do estadual. Antes disso, o comandante alvinegro esteve à frente do Vitória, quando o rubro-negro venceu o tricolor na Copa do Nordeste. Ou seja, em três confrontos contra o Fortaleza, o técnico tem 100% de aproveitamento.

COMO CHEGA O LEÃO?

O Leão tenta quebrar um tabu que já dura 20 anos, desde que um time com desvantagem no jogo da volta conseguiu reverter o placar no Campeonato Cearense. O próprio Fortaleza foi quem conseguiu o feito em 2005, quando desbancou o Icasa na grande finalíssima do estadual. A missão está nas mãos de Vojvoda, que já derrubou outros tabus no Pici.

No meio de semana, o Fortaleza foi derrotado por 2 a 1 para o Sousa-PB, pela Copa do Nordeste. Para o confronto, Vojvoda não levou o time base que foi titular no primeiro clássico-rei da decisão, tendo como opção apenas parte dos jogadores “reservas” para o interior da Paraíba.

Com dois dias de preparação desde o retorno à capital cearense, o Fortaleza vai em busca de retomar a hegemonia estadual, mesmo no momento delicado, com protestos da torcida em frente ao Pici. Depois da derrota para o Dino, o treinador argentino ressaltou que o resultado pouco interfere na decisão deste sábado diante do adversário alvinegro.

“Temos dor por uma derrota. Mas sabemos que estaremos em uma final no próximo sábado. Final é uma final, é uma partida totalmente diferente”, avaliou Vojvoda.

No boletim médico, o Tricolor informa que não tem jogadores lesionados, mas há alguns jogos o zagueiro Brítez vem desfalcando o time. O atleta trata entorse no tornozelo esquerdo e ainda não está cem por cento recuperado. A última vez que o defensor atuou foi 29 minutos diante do Ferroviário, pela Copa do Nordeste, no dia 5 de março.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Fortaleza-CE: João Ricardo; Tinga, David Luiz, Brítez e Bruno Pacheco; Emanuel Martínez, Lucas Sasha e Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FORTALEZA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 22/03/25 (sábado)

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

Assistente 1: Neusa Ines Back (FIFA-SP)

Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP)

Quarto Árbitro: Rejane Caetano da Silva (FIFA-RJ)

Quinto Árbitro: Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA-AM)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ)

AVAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno (MESTRE-RJ)

AVAR 2: Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE)