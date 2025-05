Operário-PR x Vasco pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

O Vasco entra em campo nesta quinta-feira (1), às 16 horas, contra o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil.

O Cruzmaltino eliminou em fases anteriores o União Rondonópolis (3x0) e Nova Iguaçu (3x0).

Na Série A, o time é o 11º com 7 pontos em 6 rodadas, mas demitiu Fábio Carille e busca novo técnico. Enquanto não acerta com um novo treinador, Felipe, ex-meia do clube, será o treinador interino. Na Sul-Americana, o Vasco é o vice-líder do Grupo G, com 5 pontos em 3 rodadas.

Já o Operário-PR, está na Série B, na 15ª colocação com 4 pontos em 5 rodadas. Na Copa do Brasil, o Operário passou por Humaitá nos pênaltis, e Tombense/MG (1x0).

Palpites

inter@

Onde assistir

Sportv e Premiere.

Prováveis escalações

OPERÁRIO

Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Fransérgio e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Vinicius Mingotti e Allano. Técnico: Bruno Pivetti

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro