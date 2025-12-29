Aos 40 anos, Juninho Quixadá acerta com ex-time para o Cearense e pretende se aposentar no clube
O experiente atleta já se apresentou ao clube e vai disputar o Campeonato Cearense de 2026 pelo Canarinho do Sertão
O Quixadá acertou a contratação do meia-atacante Juninho Quixadá, de 40 anos. O experiente atleta já se apresentou ao clube e vai disputar o Campeonato Cearense de 2026 pelo Canarinho do Sertão. A intenção de Juninho é de se aposentar ao final do campeonato.
Juninho Quixadá ganhou destaque na Europa pela história escrita na Bulgária. O meia virou ídolo do Ludogorets Razgrad ao disputar sete temporadas pela equipe e conseguir grandes feitos. Na equipe búlgara, ele disputou a Champions League duas vezes, enfrentando times como Real Madrid, PSG, Arsenal e Liverpool.
No futebol cearense, o meia começou a carreira no próprio Quixadá e, posteriormente, atuou por Ceará, Ferroviário, Maracanã, Tirol, Baturité e Tiradentes e Horizonte.
