Paulo Baya deixa o Ceará e retorna ao Primavera para o Paulistão

Paulo Baya está de volta ao Primavera. O atacante, que chegou por empréstimo ao Ceará nesta temporada, vai disputar o Campeonato Paulista do próximo ano. A equipe de Indaiatuba vai disputar na elite do futebol estadual pela primeira vez.

O atleta teve pouco espaço no Alvinegro, onde atuou em apenas 15 partidas na equipe comandada por Léo Condé. Baya chegou ao Ceará no meio da temporada. Antes, esteve no Fluminense onde marccou dois gols e deu uma assistência em 17 partidas disputadas.

Ele tem passado por diversos clubes nas últimas três temporadas. O atleta de 26 anos tem contrato com a equipe paulista até dezembro de 2028 e deixa a equipe cearense sem nenhum gol marcado.

O Ceará já iniciou as atividades de pré-temporada com trabalhos remotos. A equipe comandada por Mozart estreia em 2026 no dai 10 de janeiro, quando nfrenta o Floresta fora de casa. O duelo, válido pelo Campeonato Cearense, será no Estádio Domingão, em Horizonte.