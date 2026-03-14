Internado em UTI, Bolsonaro está estável e tem alimentação oral

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DR Star, em Brasília, começou a apresentar melhoras.

Segundo reportado pelo jornal O Globo, Bolsonaro está estável e já se alimenta pela boca, com uma dieta pastosa.

Ele precisa de suporte para respirar, com apoio de 2 litros de oxigênio por cateter nasal, mas não tem necessidade de intubação.

EX-PRESIDENTE FOI DIAGNOSTICADO COM BRONCOPNEUMONIA

Bolsonaro foi internado na sexta-feira (13) e diagnosticado com broncopneumonia aguda respiratória, causada por gastroparesia (doença em que o estômago não consegue se movimentar da forma correta).

A condição gástrica foi agravada por alimentação inadequada antes de dormir ou comida pesada ou mal mastigada, ainda segundo informações obtidas pelo jornal O Globo.

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O ex-presidente também apresentou piora na função renal, conforme boletim médico divulgado na manhã deste sábado.

Ele recebe tratamento com antibióticos e a hidratação por via endovenosa continua. Bolsonaro ainda é submetido regularmente à fisioterapia respiratória e motora, além de cuidados para evitar uma trombose venosa.

BOLSONARO PODE RECEBER VISITAS

O ex-presidente passou mal na 'Papudinha', em Brasília, onde está preso. Ele foi hospitalizado com forte crise de refluxo e dificuldades para respirar.

O político está dedito desde janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.