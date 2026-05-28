'O palanque de Flávio no Ceará é Alcides', diz Pastor Alcides sobre aliança com Ciro
O pré-candidato ao Senado Federal, Pastor Alcides Fernandes (PL), afirmou que estará à frente da campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República no Ceará. Conforme o deputado estadual, ele será o responsável por "fazer o nome de Flávio" dentro do estado.
A declaração foi dada nesta quinta-feira (28), durante entrevista à live do PontoPoder.
Alcides, entretanto, reforçou o enfoque da campanha a nível estadual, chegando a comentar sobre o apoio de seu partido à pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará. Segundo o político, essa atual aliança das oposições não traz "nenhuma interferência" à campanha de Flávio Bolsonaro no estado:
O palanque de Flávio Bolsonaro no estado do Ceará, quem fará? Alcides Fernandes. Nós vamos fazer o nome do Flávio. Eu sou Flávio Bolsonaro, eu sou "bolsonariano". Eu sou da casa deles, eu levanto uma bandeira de patriotismo. Mas, aqui no estado do Ceará, a campanha nacional é completamente do nosso estado. O nosso estado está sofrido, o nosso estado está entregue às baratas. [...] Para salvar, para libertar o nosso estado de Ceará, o nome que tem reais condições de libertar o nosso povo se chama Ciro Gomes.
"Nós vamos fazer, sem negar os nossos princípios e valores, porque princípios e valores são inegociáveis", reforçou o pré-candidato quanto à tarefa de organizar o palanque de Flávio Bolsonaro no Ceará e manter a aposta do partido no nome de Ciro Gomes para governador do estado.
Ele também chegou a apontar a divergência de candidaturas nacionais sob a ótica do político tucano, afirmando que seria "infidelidade" de Ciro apoiar Flávio, uma vez que o PSDB deve ter sua própria "pretensão" quanto à disputa presidencial. Historicamente, ambos se tratam como adversários na esfera política.
*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.