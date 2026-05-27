Lia defende Ciro de acusação de traição e diz que Cid deixa decisão do Senado na mão de Júnior Mano

A deputada estadual Lia Gomes (PSB) voltou a comentar as movimentações políticas envolvendo os irmãos: a possível busca de Cid Gomes (PSB) pela reeleição ao Senado e as declarações governistas contra Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará pela oposição.

Durante entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta quarta-feira (27), a parlamentar foi questionada sobre as falas do senador Camilo Santana (PT) sobre o irmão, na live do PontoPoder, na terça-feira (26).

Na ocasião, o petista acusou Ciro de ter rompido com o grupo governista por “capricho e prepotência” e ter traído a então governadora Izolda Cela (PSB) para apoiar o ex-prefeito Roberto Cláudio (União), diante da disputa pelo Governo do Ceará em 2022, quando Elmano de Freitas (PT) foi eleito.

Questionada sobre o ex-ministro ter sido chamado de traidor, Lia Gomes rebateu. “Eu acho que o Ciro traiu ninguém não”, enfatizou a parlamentar.

Reiterada a pergunta, Lia evitou dar continuidade ao assunto. “Só isso”, finalizou a deputada estadual.

Lia Gomes tem reforçado “estar com Cid”, que vem enfatizando o compromisso com a reeleição de Elmano. Por outro lado, a política afirma que não tornará públicas as divergências com Ciro, mesmo diante da aliança dele com a oposição.

POSSÍVEL CANDIDATURA DE CID

Lia também comentou as articulações em torno de Cid Gomes (PSB). O senador se reuniu com deputados estaduais da bancada do PSB e outros aliados nessa terça-feira (26), em um restaurante em Fortaleza.

Como relataram políticos do grupo de Cid, o encontro serviu para debater a composição partidária e formação das chapas do PSB, pensando nas metas para a eleição de deputados estaduais e federais.

Por outro lado, aliados voltaram a pedir que Cid Gomes dispute a reeleição. O senador se mostrou disposto a concorrer, mas tem tornado público o compromisso em lançar o deputado federal Júnior Mano (PSB) para a vaga, caso o PSB tenha esse espaço na chapa governista.

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Sobre o assunto, Lia Gomes disse que não participou da reunião por conta de uma agenda pessoal em São Paulo. Contudo, ela enfatizou o desejo do grupo, mesmo diante da posição de Cid.

“O pessoal do nosso grupo acha que o mandato do Cid, eu já disse isso reiteradas vezes, ele fortalece muito a nossa atuação como deputado, principalmente também no apoio que ele dá”, pontuou Lia. “Eu, inclusive, defendo que ele seja candidato”, acrescentou.

“Analisando friamente o que ele (Cid) disse, eu vejo que ele colocou a decisão aí na mão do Júnior Mano, né? Que ele disse que não, não vai voltar atrás, é um compromisso muito antigo que ele tem com o Júnior Mano. E eu acho que vai ficar aí essa possibilidade” Lia Gomes Deputada estadual pelo PSB

Por sua vez, o deputado Guilherme Bismarck participou da reunião com Cid. Em entrevista nesta quarta, o parlamentar disse que pessoas do grupo voltaram a pedir que o senador buscasse a reeleição, mas ele “mantém o discurso de que não precisa fazer essa liderança com mandato”. Mesmo assim, os pedidos podem mudar a situação.

“(Cid) fala que, de fato, estará sempre na vida pública e que na vida pública, às vezes, um sentimento coletivo ele é superior ao sentimento individual. Então assim, isso é analisado, isso tem que ser colocado, e ele colocou isso muito bem, mas que ele é um homem de palavra e que tem a sua palavra dada (com Júnior Mano)”, afirmou Bismarck.

EMBATE SOBRALENSE

Outro assunto da entrevista de Lia foi o embate com o deputado federal Moses Rodrigues (União) na semana passada. O conflito girou em torno da posição dos parlamentares sobre a Prefeitura de Sobral, comandada por Oscar Rodrigues, pai de Moses.

Como mostrou o PontoPoder, Lia usou a tribuna para expor “abusos e desmandos” que estariam acontecendo em Sobral, ao apresentar denúncias que teria recebido contra a gestão Oscar, durante sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) dessa quinta-feira (21),

Na postagem de parte do pronunciamento nas redes sociais, Lia recebeu a resposta de Moses Rodrigues em um comentário. “Pense em uma pessoa que tem inveja do Prefeito, vá trabalhar, gerar emprego, prestar serviço e pagar imposto, deixe de ser recalcada”, escreveu o deputado.

“Eu acho interessante, o Moses faz aquele típico para não responder às graves acusações que eu fiz, ele me desqualifica. E dizendo, enfim, coisas sobre a minha pessoa”, rebateu Lia Gomes, em entrevista nesta quarta. “São coisas que que ele não explica, resta a ele me desqualificar”, finalizou.

O confronto ainda ecoa a disputa pelo Executivo de Sobral. Adversário histórico dos Ferreira Gomes, Oscar Rodrigues foi responsável por derrotar o grupo de Lia na eleição de 2024, quando o atual prefeito ganhou a disputa contra a ex-governadora Izolda Cela (PSB).

Por sua vez, Lia tem mostrado desconforto com a aliança entre o Governo Elmano de Freitas (PT) e a família Rodrigues. Ela tem reiterado que não deve subir em palanque com o grupo adversário sobralense, mesmo que Cid esteja ciente da aproximação.