Cid confirma disposição de concorrer, mas cita compromisso com Júnior Mano

O senador Cid Gomes (PSB) reforçou, em reunião com deputados e pré-candidatos do partido, o que já tinha dito ao comando do grupo governista: topa ser candidato a senador neste ano. Uma das condições para isso, entretanto, é a desistência de Júnior Mano, com quem tem compromisso de apoio para o cargo.

Na reunião, que ocorreu no início da tarde desta terça-feira (26), Cid ouviu um apelo uníssono dos aliados para que seja candidato ao Senado. Ele, então, admitiu a possibilidade.

Conforme antecipou esta Coluna, o senador, em conversa com o governador Elmano de Freitas (PT), admitiu a possibilidade de concorrer à reeleição, porém com condições que estão sendo tratadas nos bastidores.

No encontro com os aliados, Cid reforçou que o governador é que vem conduzindo a formação da chapa majoritária e admitiu que essas definições podem ocorrer em breve, por conta da determinação de Elmano de antecipar as tratativas.

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Cid, entretanto, tem dito a aliados ser contra a antecipação do processo que só precisa ser oficializado no prazo que começa em 20 de julho.

Júnior Mano: pré-candidatura continua

Após a publicação das informações desta Coluna, o deputado Júnior Mano disse a aliados que esteve em conversa com Cid há poucos dias e que o senador reafirmou o apoio ao nome dele.

Segundo apurou esta Coluna, nesta terça-feira, Mano afirmou aos aliados que continua articulando a pré-campanha em busca de apoio. Ele já estaria, inclusive, estruturando equipe e cumprindo agenda com prefeitos no Interior.