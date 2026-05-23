Elmano vai antecipar chapa majoritária e planeja ofensiva no Interior antes da campanha

O governador Elmano de Freitas (PT) está tratando pessoalmente da formatação da chapa majoritária governista com os aliados mais próximos. Uma coisa é certa: neste ano, as definições não vão ficar para a última hora, que é o fim do prazo das convenções partidárias. O passo seguinte, ainda na pré-campanha, será organizar caravanas no interior para tratar de ações do governo e formatar as propostas para um novo mandato.

Conforme apurou esta coluna, as tratativas para a composição da chapa estão avançadas com aliados de partidos como PSB, PSD, MDB e Republicanos. Conduzindo pessoalmente do assunto, Elmano tem dito a aliados que as definições sairão antes do previsto. A movimentação confirma que ele é o pré-candidato à reeleição, afastando especulações sobre uma possível substituição por Camilo.

O gatilho para o governismo Dois fatores explicam a antecipação. O primeiro é a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB), um forte concorrente que está montando uma robusta chapa de oposição. O nome de Ferreira Gomes já está em campo em eventos realizados em Fortaleza, Sobral e Crato. Esta coluna antecipou esta tendência no ato de lançamento do nome de Ciro Gomes. O segundo fator é interno: a necessidade de colocar o bloco na rua antes que o adversário ocupe o espaço. O entendimento do governador é que a tarefa principal de governar ocupa a maior parte do tempo de seu grupo, mas que é preciso se aproximar mais da população neste momento com uma nova abordagem, mais voltada ao debate político.

A estratégia política Elmano terá protagonismo nas atividades, mas, conforme apurou esta coluna, a ideia é apresentar as lideranças que vão compor a chapa majoritária. O plano é que cada um mobilize as suas bases para os eventos.