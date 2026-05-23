Elmano vai antecipar chapa majoritária e planeja ofensiva no Interior antes da campanha
Governador conduz conversas com partidos aliados e sinaliza que é o candidato do PT
O governador Elmano de Freitas (PT) está tratando pessoalmente da formatação da chapa majoritária governista com os aliados mais próximos. Uma coisa é certa: neste ano, as definições não vão ficar para a última hora, que é o fim do prazo das convenções partidárias. O passo seguinte, ainda na pré-campanha, será organizar caravanas no interior para tratar de ações do governo e formatar as propostas para um novo mandato.
Conforme apurou esta coluna, as tratativas para a composição da chapa estão avançadas com aliados de partidos como PSB, PSD, MDB e Republicanos. Conduzindo pessoalmente do assunto, Elmano tem dito a aliados que as definições sairão antes do previsto.
A movimentação confirma que ele é o pré-candidato à reeleição, afastando especulações sobre uma possível substituição por Camilo.
O governador quer aproveitar a capilaridade que a base governista tem no interior e na Capital para promover uma série de encontros políticos nas diversas regiões do Estado, mobilizando as lideranças estaduais que estarão na chapa majoritária, além de lideranças comunitárias, vereadores e prefeitos, em caravanas cujo foco será uma prestação de contas das políticas do governo e de compromissos para o próximo ciclo.
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O gatilho para o governismo
Dois fatores explicam a antecipação. O primeiro é a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB), um forte concorrente que está montando uma robusta chapa de oposição. O nome de Ferreira Gomes já está em campo em eventos realizados em Fortaleza, Sobral e Crato.
Esta coluna antecipou esta tendência no ato de lançamento do nome de Ciro Gomes.
O segundo fator é interno: a necessidade de colocar o bloco na rua antes que o adversário ocupe o espaço. O entendimento do governador é que a tarefa principal de governar ocupa a maior parte do tempo de seu grupo, mas que é preciso se aproximar mais da população neste momento com uma nova abordagem, mais voltada ao debate político.
A estratégia política
Elmano terá protagonismo nas atividades, mas, conforme apurou esta coluna, a ideia é apresentar as lideranças que vão compor a chapa majoritária.
O plano é que cada um mobilize as suas bases para os eventos.
Antecipação do debate eleitoral
Distante no calendário, a eleição de 2026 começou bem antes do prazo, com movimentos claros na oposição e na base governista.
Praticamente todas as peças já estão no tabuleiro.