Nem Lula nem Bolsonaro: estratégia nacional do PSDB favorece decisão de Ciro no Ceará

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, tem demonstrado disposição de defender uma estratégia nacional que legitima uma decisão tomada por Ciro Gomes na pré-campanha ao governo do Ceará. A legenda ainda avalia possibilidades, mas é praticamente certo que não irá apoiar nem Lula (PT) nem Flávio Bolsonaro (PL).

"Continuo acreditando que o Brasil é muito maior que Lula e Bolsonaro somados", disse Aécio Neves recentemente em declaração ao jornal O Estado de S. Paulo.

Defesa do debate local

No Ceará, desde que começou a articular uma união da oposição, Ciro tem defendido deixar livres os aliados para apoiarem seus candidatos nacionais. A ideia é concentrar atenções nas tarefas locais para tentar desbancar o PT na eleição de outubro.

Presidente estadual do PSDB, Ciro comanda uma reestruturação do partido, que deve dar novo protagonismo aos tucanos. Este contexto dialoga também com o momento nacional da sigla, que saiu um pouco mais forte da janela partidária, com possibilidade de recuperar o protagonismo perdido na última década.

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Liberdade para construir o palanque

A estratégia partidária beneficia Ciro no Estado. Crítico tanto de Lula quanto de Bolsonaro, o ex-ministro precisava, para construir um palanque competitivo, se aproximar do campo conservador de direita. A aliança significaria mais amplitude política, além de tempo de TV e recursos do fundo eleitoral.

Entretanto, a parceria com o bolsonarismo não livrará o agora pré-candidato ao governo dos questionamentos. No próprio ato de lançamento, Ciro evitou polemizar sobre o tema: "Não vou me distrair com isso".