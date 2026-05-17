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Apontado como maior problema por cearenses, segurança é foco em evento de pré-candidatura de Ciro

O tema esteve presente em todos os discursos durante o lançamento neste sábado (16).

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Ciro Gomes discursa em evento político diante de apoiadores, segurando um microfone e apontando o dedo para cima. Pessoas ao redor gravam o momento com celulares.
Legenda: Segurança pública foi o tema presente na fala dos discursos de Ciro e aliados durante o lançamento da pré-candidatura dele ao Governo do Ceará.
Foto: Fabiane de Paula.

As críticas aos problemas na segurança pública no Ceará deram a tônica no lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará, realizado neste sábado (16), no bairro Conjunto Ceará em Fortaleza.

Antes mesmo de Ciro iniciar o discurso, os aliados do tucano já tinham tratado do tema durante as falas — a maioria, em vídeos pré-gravados e apenas transmitidos no momento do evento. 

Os opositores falaram, principalmente, sobre o domínio das facções criminosas em territórios do Ceará e criticaram a "omissão" do Governo Elmano de Freitas (PT). Os discursos também ressaltaram a necessidade de um governante "com coragem". 

Não é apenas a oposição no Ceará que considera a segurança pública como tema relevante para a campanha eleitoral de 2026. 

A primeira rodada da pesquisa Quaest sobre as eleições no Ceará, divulgada no dia 30 de abril, demonstrou que 46% dos eleitores cearenses consideram a violência como o maior problema do estado

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'Omissão absoluta'

A segurança foi um dos principais focos do discurso de Ciro Gomes, que criticou o avanço das facções criminosas no Ceará.

"Hoje, o povo do Ceará vive falando baixo. Vive olhando o capim para um lado, com medo, aterrorizado, humilhado pelas facções criminosas, pelo crime organizado. Nunca se avançou tanto no crime no Estado diante da omissão quase absoluta das autoridades do Estado", disse.

Ciro também fez críticas a áreas como Saúde, Finanças e infraestrutura, chamando os integrantes da atual gestão de "novos coronéis" e "magote de irresponsáveis e frouxos".

Combate às facções

O ex-senador Tasso Jeireissati (PSDB), único a discursar no palanque do evento, também teve esse foco. "Hoje, povo do Ceará, o estado não pertence mais a nós. O estado do Ceará pertence às facções", ressaltou.

"E o Estado não existe, não existe a presença do Estado. Não existe a presença do governo e o povo está amedrontado", acrescentou. 

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União), presidente da Federação União Progressistas, também criticou a insuficiência na atuação da gestão estadual. 

"O povo cearense não aguenta mais tanta omissão, tanta violência e tanto avanço do crime organizado", disse.

"Qual cearense que teve que pedir licença para entrar no seu bairro a quem está trabalhando no mundo do crime?", questionou o deputado federal Mauro Filho. "Isso não pode continuar". 

"O povo do Ceará não pode continuar vivendo com medo", reforçou a deputada federal Dayany Bittencourt (União). Ela ressaltou ainda que Ciro "tem coragem para enfrentar os problemas de frente".  

'Líder forte e corajoso'

Os aliados de Ciro aproveitaram para elogiar o pré-candidato, a quem chamaram de "líder corajoso" e com "competência para liderar".

"Ciro, eu acredito que o nosso estado precisa voltar a coragem. Coragem para enfrentar o crime organizado, para combater a corrupção que se instalou no Ceará, para cuidar das pessoas de verdade. É por isso que estou ao lado desse projeto", disse o deputado estadual Alcides Fernandes (PL).

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União) reforçou que o Ceará precisa de "um líder forte e corajoso, que enfrente os desafios difíceis e que tenha moral e competência". "Agora, é hora de Ciro para o Ceará", acrescentou.

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