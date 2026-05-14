Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres é validada por unanimidade pelo STF

Empresas com 100 ou mais empregados devem divulgar, semestralmente, relatórios de transparência salarial.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:20)
PontoPoder
Mulher trabalhando com computador em escritório ao lado de colegas.
Legenda: A Lei de Igualdade Salarial foi criada para buscar a igualdade de remuneração entre mulheres e homens que desempenham funções equivalentes.
Foto: Shutterstock.

Lei de Igualdade Salarial entre homens e mulheres foi validada, por unanimidade, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (14). O relator Alexandre de Moraes, favorável à constitucionalidade da norma, teve o voto acompanhado dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça.

Com a decisão, empresas com 100 ou mais empregados devem divulgar, semestralmente, relatórios de transparência salarial, sob pena de multa. Além de sanções para as instituições que não cumprirem a determinação e discriminarem os trabalhadores por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade.

O julgamento da norma, iniciado nessa quarta (13), analisou três ações sobre o tema.

Veja também

teaser image
PontoPoder

CCJ do Senado aprova redução de jornada de trabalho para enfermagem

teaser image
João Gabriel Tréz

‘Quarto de empregada’ é mote para reflexões sobre trabalho doméstico em documentário brasileiro

Para Moraes, a desigualdade salarial entre homens e mulheres representa um "flagrante discriminação de gênero" no mercado de trabalho brasileiro. "Homens recebem muito mais pelo exercício exatamente das mesmas funções, não por serem mais competentes ou melhores profissionais, mas simplesmente por serem homens. É uma questão claramente de discriminação de gênero”, argumentou o ministro.

A lei promove, além da transparência salarial, a fiscalização contra a discriminação, o estabelecimento de canais de denúncia, a implementação de programas de diversidade e inclusão, e o apoio à capacitação de mulheres.

"Mercado de trabalho mais justo e igualitário"

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, acredita que a regulamentação é uma vitória para as mulheres brasileiras e para a construção de um mercado de trabalho mais justo e igualitário.

"A regulamentação da Lei da Igualdade Salarial fortalece mecanismos de transparência e de enfrentamento às desigualdades remuneratórias que ainda atingem a todas as mulheres que trabalham nesse País, especialmente mulheres pretas, pardas, indígenas, LBTQIA+, mulheres que sofrem violência e que são provedoras de suas famílias, que são os públicos mais discriminados", afirmou.

Para o ministro, a decisão unânime reafirma que "igualdade salarial não é apenas um princípio constitucional, que ela precisa se concretizar na vida das trabalhadoras brasileiras”.

Já Flávio Dino defendeu que a nova lei tenha efetividade prática para a população. "No que se refere a essa importantíssima lei, precisamos fortalecer a segurança jurídica e, por consequência, sua ampla aceitação social”, disse.

Lei foi sancionada em 2023

Em 2023, o presidente Lula sancionou Projeto de Lei nº 1.085, de igualdade salarial entre homens e mulheres. A medida alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Conforme o Governo Federal, a lei faz uma série de medidas para tornar os salários "mais justos", aumentando a fiscalização contra a discriminação, e deixa os processos legais da garantia da igualdade entre salários mais fáceis.

O texto modificou a multa prevista no artigo 510 da CLT para corresponder a 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo de outras medidas legais.

Para o Governo, "o objetivo é promover a igualdade de direitos no trabalho, o combate à pobreza, racismo, opressão às mulheres e outras formas de discriminação social que levam a desigualdades históricas".

O que o STF julgou?

O julgamento no STF analisou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7612, apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC); a ADI 7631, de autoria do Partido Novo; e a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 92, proposta pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Têxtil, Couro, Calçados e Vestuário. 

Nas ADIs, as entidades argumentavam "que a divulgação de salários e critérios remuneratórios em relatórios de transparência expõe informações sensíveis sobre estratégia de preços e custos das empresas, violando o princípio constitucional da livre iniciativa", conforme divulgado pelo STF.  

Já as entidades sindicais autoras da ADC "defendem a norma, sustentando que ela promove a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, a justiça social e a valorização do trabalho".

Assuntos Relacionados
Mulher trabalhando com computador em escritório ao lado de colegas.
PontoPoder

Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres é validada por unanimidade pelo STF

Empresas com 100 ou mais empregados devem divulgar, semestralmente, relatórios de transparência salarial.

Redação
Há 35 minutos
Foto do Plenário Fausto Arruda da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova Frente Parlamentar em Defesa da Causa Animal

Colegiado busca institucionalizar debates sobre bem-estar animal e combate a maus-tratos na capital.

Bruno Leite
14 de Maio de 2026
Fotos dos municípios de Catarina e Aracati no Ceará.
PontoPoder

Alece aprova novos limites intermunicipais para 9 cidades do Ceará; veja o que muda

Proposta altera linhas divisórias oficiais de algumas localidades em municípios do interior, como Aracati e Fortim.

Marcos Moreira
14 de Maio de 2026
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputados aprovam criação de 200 vagas para o concurso da Alece de 2026; edital sai em breve

Seleção também contemplará 400 vagas para formação de cadastro de reserva.

Marcos Moreira
14 de Maio de 2026
Foto mostra André Fernandes, Pastor Alcides e Ciro Gomes abraçados em evento partidário.
PontoPoder

André Fernandes anuncia apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará

Presidente do PL Ceará anunciou apoio a Ciro após meses de impasse sobre aliança, após críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Milenna Murta*
14 de Maio de 2026
Inácio Aguiar

Medo segue como combustível para a polarização e tende a decidir a eleição nacional

Disputa acirrada se consolida no temor do eleitor tanto de Bolsonaro como de Lula

Inácio Aguiar
14 de Maio de 2026
Montagem com fotos lado a lado de dois homens em ambiente interno. À esquerda, um homem de cabelo curto escuro usa camisa azul de mangas compridas e faz gesto com a mão enquanto fala, sentado à mesa com um copo de água à frente. À direita, outro homem de cabelo curto escuro usa camisa social branca e aparece de perfil, olhando para frente durante uma fala em evento. O fundo das duas imagens é desfocado e em tons escuros.
PontoPoder

Chagas Vieira deve se abster de comentários ligando Capitão Wagner a motins, decide Justiça

Em caso de descumprimento, cabe multa diária de R$ 1 mil.

Redação
13 de Maio de 2026
Montagem com Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro para matéria onde senador pede dinheiro a empresário para financiar filme sobre pai.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar filme sobre o pai, diz site

Reportagem do Intercept Brasil mostra que Vorcaro chegou a pagar cerca de R$ 61 milhões para financiar a produção.

Redação
13 de Maio de 2026
Fachada do Palácio Municipal de Sobral, prédio administrativo de vários andares com estrutura em tons de bege e branco. O edifício possui janelas amplas, torre lateral com antena no topo e árvores ao redor. No centro da fachada, há a identificação “Palácio Municipal de Sobral Prefeito José Euclides Ferreira Gomes”.
PontoPoder

'Funcionária fantasma': MPCE vai à Justiça e pede devolução de R$ 111 mil aos cofres públicos

Ela foi exonerada em janeiro de 2025 a pedido.

Redação
13 de Maio de 2026
Foto área do município de Aracati.
PontoPoder

Deputados vão votar novos limites intermunicipais para 9 cidades do Ceará, como Aracati e Fortim

Proposta altera linhas divisórias oficiais e muda a administração de algumas localidades no interior do Estado.

Marcos Moreira
13 de Maio de 2026
Auditório da OAB Ceará durante sessão plenária, com advogados e conselheiros sentados em mesas e cadeiras organizadas em fileiras. Ao fundo, uma bancada elevada reúne integrantes da mesa diretora sob o logotipo da OAB Ceará na parede de madeira. O ambiente é amplo, iluminado e possui projetor no teto.
PontoPoder

Com inscrições gratuitas, OAB-CE promove evento sobre organizações criminosas e eleições brasileiras

O evento oferece certificado de participação.

Redação
13 de Maio de 2026
Homem de camisa branca fala com a imprensa ao ar livre, cercado por repórteres e microfones de emissoras de TV. Ele aparece em primeiro plano, olhando para frente durante uma entrevista coletiva. Ao fundo, há várias pessoas acompanhando a fala, algumas usando óculos escuros. A imagem tem foco no rosto do entrevistado e nos microfones posicionados à frente dele.
PontoPoder

Operação do MP mira Vitor Valim por irregularidades em contratos na Prefeitura de Caucaia

O Ministério Público apura se a criação e operação de empresas públicas na sua gestão serviu de fachada para a terceirização irregular de serviços públicos e superfaturamento de contratos.

Ingrid Campos
13 de Maio de 2026
Deputados Lucinildo Frota e Júlio César Filho durante discussão no Plenário 13 de Maio.
PontoPoder

Bate-boca entre deputados sobre Maracanaú suspende a sessão da Alece temporariamente

Lucinildo Frota (PL) e Júlio César Filho (PT) protagonizaram embate sobre a relação com a gestão de Roberto Pessoa (União).

Marcos Moreira
13 de Maio de 2026
Montagem mostra dois políticos discursando em eventos oficiais, ambos usando microfone e traje social. À esquerda, fundo azul; à direita, tribuna do Senado com bandeira do Brasil ao fundo.
PontoPoder

Eleitorado religioso e por região têm maior disparidade entre Lula e Flávio Bolsonaro, aponta Quaest

Pesquisa divulgada nesta quarta (13) mostra Lula com 39% da intenção de votos, e Flávio com 33%.

Luana Barros
13 de Maio de 2026
Celular com aplicativo de apostas online aberto.
PontoPoder

Quaest aponta apoiadores de Lula e Flávio favoráveis à proibição de ‘Bets’; o que diz a legislação

Mesmo em lados opostos, eleitorado concorda com vedação de apostas online para quem aderir ao Desenrola 2.0.

Milenna Murta*
13 de Maio de 2026
Lula e Donald Trump durante encontro em Washington
Inácio Aguiar

Rejeição a Messias e encontro com Trump: o impacto da política na aprovação a Lula

Apesar de ainda negativa, a aprovação ao governo Lula subiu três pontos em maio, aponta a Genial/Quaest

Inácio Aguiar
13 de Maio de 2026
Os dados mostram um cenário semelhante ao levantamento anterior, divulgado em abril.
PontoPoder

Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 39%; Flávio Bolsonaro tem 33% no 1º turno

No 2º turno, Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados.

João Lima Neto
13 de Maio de 2026
Tasso Jereissati, ex-senador
Inácio Aguiar

Tasso descarta disputas nacionais e vai priorizar candidatura de Ciro no Ceará

Ex-governador terá papel estratégico nos bastidores da chapa de oposição no Estado

Inácio Aguiar
13 de Maio de 2026
Homem de cabelos curtos escuros, usando blazer azul-marinho e camisa branca, sentado em uma cadeira em ambiente interno. Ele olha para a câmera com expressão leve e sorridente. Ao fundo, há pessoas desfocadas sentadas em cadeiras, em um espaço com paredes de vidro e iluminação natural.
PontoPoder

TRE mantém cassação de chapa do PSDB em São Gonçalo do Amarante (CE) por fraude à cota de gênero

Partido perde a única vaga conquistada na Câmara em 2024 e deixa três candidatas inelegíveis.

Ingrid Campos
12 de Maio de 2026
Fotos de João Jaime em discurso na tribuna da Alece e Carmelo Neto durante visita à obra em Maranguape.
PontoPoder

Deputado acusa Carmelo Neto de usar falso assessor da presidência da Alece em fiscalização de obra

Caso teria ocorrido em construção de creche de Maranguape. Carmelo rebate e fala em 'perseguição'.

Marcos Moreira
12 de Maio de 2026